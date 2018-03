„Michel feiert Weihnachten“: Karten zu gewinnen

Ein „Zwischentönchen“ für die kleinen Theatergänger: Das „Figurentheater Pantaleon“ zeigt am Samstag, 9. Dezember, im Refektorium im Isnyer Schloss das Stück „Michel feiert Weihnachten“. Karten für die Veranstaltung im Rahmen der Isnyer Schlossweihnacht gibt es im Vorverkauf im Tourismusbüro im Kurhaus.

Oder mit ein wenig Glück mit der „Schwäbischen Zeitung“: Wir verlosen Eintrittskarten für die Aufführungen um 15.30 oder 17 Uhr. Wer sie gewinnen möchte, ruft am Montag, 4. Dezember, in der Zeit von 11 bis 11.15 Uhr in der SZ-Redaktion an, Telefon 07562 / 972120. Die ersten drei Anrufer erhalten je zwei Tickets, die sie bis Freitag, 8. Dezember in der SZ-Geschäftsstelle, Bergtorstraße 7, zwischen 9 und 12 abholen können. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Was die Gewinner – und alle anderen jungen und älteren Figurentheater-Freunde – dann erleben können, ist: Gustav Gustavson erwartet Besuch zu Weihnachten. Seine Enkel kommen und er will ihnen etwas schenken – eine Geschichte. Die Geschichte von Michel aus Lönneberga, der an Weihnachten alle Armenhäusler zu sich nach Hause einlädt, sie mit den Vorräten für das große Familienfestessen bewirtet und die gierige Aufseherin Maduskan in einer Wolfsgrube fängt – diese Geschichte will Gustavson seinen Enkeln nicht nur vorlesen, er will sie ihnen richtig vorspielen, als Theater mit allem Drum und Dran.

Jetzt bräuchte er natürlich jemanden, dem er sie probeweise zeigen könnte – ob auch gut ist, was er sich da ausgedacht hat. Wer könnte ihm ein bisschen Zeit schenken, um einfach zuzuschauen? Vielleicht das Publikum? Das wäre wirklich prima!

Bereits bei der Isnyer Schlossweihnacht 2015 hat das „Figurentheater Pantaleon“ mit der Inszenierung von Tomte Tummetott nach Astrid Lindgren Kinder und Erwachsene begeistert, weshalb das Kulturbüro der Isny Marketing auf ein Neues zum Vorweihnachts-Figurentheater ins Refektorium einlädt.