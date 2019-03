Michael Ucar rast als Zweiter ins Ziel

Die Leki-Race-Challenge ist eine Serie aus vier Skirennen, bei der der erste Teil am Hochlitten als Riesentorlauf für U14 bis Aktive und U8 bis U12 als Vielseitigkeitslauf ausgetragen wurde. Mit zwei Siegen und einem Podestplatz fuhren die vier Rennläufer des WSV Isny erfolgreich über die Piste.

In der U12 männlich zeigte Sebastian Ucar eine gute Leistung, war in seinem Jahrgang (2008) der Schnellste und landete insgesamt in der Jahrgangsstufe 2007/08 bei 16 Teilnehmern auf dem fünften Platz.

Laila Illig dominierte beide Durchgänge in der Klasse U14 weiblich und siegte mit deutlichem Vorsprung von zwei Sekunden.

Im größten Starterfeld bei der U16 männlich mit 17 Rennläufern aus Bayern und Baden-Württemberg gelangen Michael Ucar vom WSV zwei starke Läufe, die letztlich in seiner Altersklasse zum zweiten Platz reichten.

Ulli Heinfling war bei den Aktiven in überragender Form und setzte mit zwei starken Fahrten die Tagesbestzeit.