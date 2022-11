In der Lokalredaktion der „Schwäbischen Zeitung“ hat es einen Wechsel gegeben. Neu im Team ist ab sofort Michael Panzram, der vor allem für die Berichterstattung in und um Isny zuständig ist.

Der 42-Jährige ist kein Unbekannter. Bereits von 2012 bis 2017 war Panzram als Redakteur in Isny tätig. Zuletzt arbeitete der Familienvater, der seit mehreren Jahren in Isny wohnt und in der Stadt bestens vernetzt ist, in der SZ-Sportredaktion.

Michael Panzram folgt auf Tobias Schumacher, der vor wenigen Wochen seine Tätigkeit in der Lokalredaktion auf eigenen Wunsch beendet hatte.