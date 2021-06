Messungeräte prüfen die Luftqualität in Isny

Die Stadt Isny und die Ortschaft Neutrauchburg sind als heilklimatischer Kurort prädikatisiert. Darüber hinaus trägt die Ortschaft Großholzleute mit Bolsternang das Prädikat als Luftkurort. Um die Prädikate tragen zu dürfen, müssen sich Stadt und Ortsteile einer regelmäßigen Prüfung unterziehen, bei der die bioklimatischen und lufthygienischen Verhältnisse bewertet werden. Das berichtet die Stadt Isny in einer Pressemitteilung. Diese Prüfungen stehen wieder an und werden vom Deutschen Wetterdienst (DWD) durchgeführt.

Alle zehn Jahre müssen laut Pressemitteilung Messungen durchgeführt werden, bei denen die Grob- und Feinstaub- sowie die Stickstoffdioxidkonzentration der Luft bestimmt werden. Hauptamtsleiter Frank Reubold habe mit diesen obligatorischen Messungen ab diesem Sommer den DWD beauftragt. Hanns Ulrich Kümmerle vom Referat Human Biometeorologie am Zentrum für Medizin und Meteorologische Forschung des Deutschen Wetterdienstes in Freiburg, lieferte die Anlagen und wies die städtischen Mitarbeiter, die die Messtationen betreuen, ein, so die Mitteilung weiter.

Ein Jahr lang werde an vier Messstandorten die Luftqualität gemessen und wöchentlich schickten die städtischen Mitarbeiter Probenmaterial nach Freiburg. In Neutrauchburg und Bolsternang werde im Bereich der Kliniken Grobstaub und Stickstoffdioxid gemessen, an den verkehrsreichen Standorten Kurhaus Isny sowie Rathaus Großholzleute werde darüber hinaus noch die Feinstaubkonzentration ermittelt.

Ergebnisse liegen nach der einjährigen Messkampagne laut Mitteilung voraussichtlich bis Ende 2022 vor. Frank Reubold gehe davon aus, dass die Grenzwerte eingehalten werden. „Dann können Isny, Neutrauchburg und Großholzleute mit Bolsternang mit den Prädikaten gerade im touristischen Marketing weiterhin punkten.“

Die Prädikatisierung zum heilklimatischen Kurort richtet sich nach den Vorgaben des Kurortegesetzes von Baden-Württemberg sowie den Bestimmungen des Deutschen Heilbäderverbandes und des Deutschen Tourismusverbandes, heißt es in der Mitteilung der Stadt weiter.

Bioklimatisch gesehen gebe es Schon-, Reiz- und Belastungsfaktoren. Zu Belastungsfaktoren gehört eine übermäßige Wärmebelastung, die zudem ein K.o.-Kriterium für beide Prädikate darstellt, was aber aufgrund der Höhenlage von 650 bis 1100 Meter im Stadtgebiet unkritisch erscheine.