Auf den Schildern am Radlenker war deutlich zu lesen, was die Menschen umtreibt. Auch auf Plakaten am Gepäckträger oder am Radanhänger festgezurrt: „Mein Rat: nimms Rad!“; „Spar Sprit, fahr mit!“ ; „Klimaschäden stopp – Klimaschutz topp“; oder das Bild eines ertrinkenden Eisbären der keine Eisscholle mehr findet. „Bitte rettet mich, save the Climate!“; „Autofrei leben!“; „more trees, less assholes“; „Wir haben ein Recht auf Zukunft!“ Oder der von Kinderhand gemalte, traurige Globus mit der Aufschrift: Helft mir!

Gut 100 besorgte Mitbürger, junge und ältere, die sowohl ihr Rad lieben als auch die Erde hoch schätzen kamen am Samstag am Kirchplatz zusammen, um ein Zeichen zu setzen: „Wir sind auch noch da! Es gibt nicht nur Mobilität auf vier Rädern, sondern auch die mit zwei Rädern. Und wir wollen die Stadt wenigstens für eine Stunde zurückerobern – emissionsfrei, ohne CO2-Verbrauch, ohne Klimaschädigung.“

„Jeder weiß, es kann nur ein winziges Zeichen sein – aber modellhaft und in die richtige Richtung“, sagte Jörg Lausch, der Sprecher der Klimainitiative Isny, bei der Begrüßung durchs Megafon. Erfolgreiche Klimaschutzpolitik müsse auf drei Feldern wirken: Energiewende, Agrarwende und die Verkehrswende. „Wir fordern mehr Raum für Fußgänger und Radfahrer. Es geht darum, die innerstädtischen Wege vorrangig aus der Perspektive von Fußgängern und Radlern wahrzunehmen und so zu gestalten, dass sie sich sicher und unbelästigt von motorisiertem Verkehr bewegen können. Wer die vergangenen beiden Markttage auf dem autofreien Marktplatz beobachtet hat, der hat gespürt, was nötig wäre. Wenn junge Mütter ihren Kinderwagen ohne Eile über den Marktplatz schieben. Alte stehen bleiben können, um miteinander zu schwätzen. Kinder ohne Gefahr über den Marktplatz rennen können... „Menschen waren seit tausenden Jahren zuallererst Fußgänger – bevor die ersten vor einhundert Jahren in ein Auto stiegen.“ 30 Prozent aller PKW- Fahrten seien sowieso kürzer als drei Kilometer, 50 Prozent kürzer als fünf Kilometer. Das E-Bike bringe sogar mehr Komfort und das Lasten-Bike ersetzt den Kofferraum. Jörg Lausch erinnerte auch an die „fridays-for-future“-Demo der jungen Leute am Freitag. Ebenso an den profunden und wissenschaftlich begründeten Vortrag des Meteorologen Roland Roth tags zuvor. „Wenn wir für unsere Kinder und Enkel noch eine bewohnbare Erde wünschen, müssen unser Mobilitätsverhalten, einschließlich unsere Konsumgewohnheiten auf den Prüfstand.“

Dann ging's ab, langsam und rücksichtsvoll, eine Stunde durch die Stadt, vier Runden die gleiche Strecke. Lausch mit Kindern vorne weg, laut rufend „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr unsere Zukunft klaut!“

Nach den vier Runden läuteten die Glocken der evangelischen Nikolaikirche zur ökumenischen Andacht, zum Danken für die Schöpfung und um die Sorge vor Gott zu bringen, dass sie binnen einer Generation kaputtgeht durch die Ausbeutung der fossilen Energiequellen und durch die sich beschleunigende Klimaveränderung. Pfarrer Stefan Ziegler und Diakon Jochen Rimmele beteten für die Menschen die in Politik und Wirtschaft Verantwortung tragen – und die Wahrheit nicht mehr verdrängen. Und sie gedachten der Menschen, die bereits wegen Dürreperioden verhungern oder in den Überschwemmungen ihre Existenz verlieren oder gar ertrinken. Gemeinsam wurde ein neues Lied gesungen, in dem es heißt: „Gott hat uns diese Erde gegeben, dass wir auf ihr die Zeit bestehn...“ und „Gott gab uns Hände, damit wir handeln … Gott gab uns Füße, dass wir fest stehn...“ Anschließend läuteten von allen drei Kirchen die Glocken zusammen als „Klima-Weck-Ruf.“