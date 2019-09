Mehrere Autos in Isny aufgebrochen.

Unbekannte haben in der Nacht zu Montag in einer offen stehenden Garage in der Aachener Straße in Isny die Seitenscheibe eines Skoda Fabia aufgehebelt und das Auto durchsucht, ohne etwas zu finden. Das gleiche Tatmuster weist laut Mitteilung der Polizei der Einbruch in einen im Rotenbacher Weg in Isny geparkten BMW X3, der ebenfalls in der Nacht zum Montag begangen wurde, auf. An beiden Autos entstand Sachschaden. Die Polizei in Isny geht von einem Zusammenhang mit weiteren Fällen aus, bei denen die Fahrzeuge in gleicher Weise geöffnet wurden. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Isny unter der Telefonnummer 07562/97655 zu melden.