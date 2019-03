Mehr Sicherheit auf maroder Straße zwischen Beuren und Friesenhofen

Seit Jahren steht eine Sanierung der Verbindungsstraße zwischen Friesenhofen und Beuren (L 320) auf mehreren Wunschzetteln: „Belag und Unterbau“ müssten laut Beurens Ortsvorsteherin Silvia Ulrich dringend dem heutigen Verkehrsaufkommen angepasst werden, zumal die Straße seit Einführung der Lkw-Maut auf Autobahnen als „Ausweichstrecke von Kempten in Richtung Argenbühl und Kißlegg“ genutzt werde. In umgekehrter Richtung gebe auf der engen, kurvigen und vielfach beschädigten Strecke Begegnungsverkehr mit Pendlern, die in Leutkirch oder im Gewerbegebiet Friesenhofen-Bahnhof arbeiten.

Die Isnyer Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) macht sich darüber hinaus ebenso wie Markus Lutz vom städtischen Tiefbauamt Gedanken über einen Radweg entlang der L 320. Artikuliert wurde der Wunsch zuletzt vor rund drei Jahren, als Touristiker die Pläne für eine zertifizierte „Radreiseregion Allgäu-Oberschwaben“ angingen. Mit der Eröffnung des „Ferienparks Allgäu“ von Center Parcs hofft Beuren auch auf radelnde Familien, die im Sommer den Weg vom Urlauer Tann an den Badsee gefahrlos bewältigen könnten.

Links im Bild oben die Abzweigung in Richtung Unterspießwengen, der Pkw auf der L320 nähert sich aus Richtung Friesenhofen. Links der Fahrbahn, wo Schnee liegt, könnte ein Radweg verlaufen. Im Vordergrund sind die massiven Straßenschäden zu erkennen. (Foto: Tobias Schumacher)

In Pläne und Diskussionen hat sich nun Raimund Haser eingeschaltet. Der Landtagsabgeordnete der CDU besuchte vor Wochenfrist zunächst Friesenhofen, wo er mit Unternehmern des Gewerbegebiets am Bahnhof eine Ertüchtigung der L 320 ab der Kreuzung mit der L 319 Isny-Leutkirch besprach (SZ berichtete). Anschließend kam er mit Ulrich und Bürgermeister Rainer Magenreuter zur Situation auf Isnyer Flur zusammen und erläuterte zunächst planungsrechtliche Hintergründe.

Ballungszentren aktuell bevorzugt

Das Land saniere Straßen, für die es zuständig ist, im Moment gemäß des „Generalverkehrsplans“, der Ballungszentren bevorzuge und den ländlichen Raum benachteilige, weil „Verkehrsbewegungen überproportional bewertet werden“. Das heißt: Wo viele Autos unterwegs sind, wird zuerst gebaut, und Strecken mit weniger Verkehr können sogar aus der Planung herausfallen – so wie die L 320 im Jahr 2011.

Gemeinsam mit dem verkehrspolitischen Sprecher der CDU-Landtagsfraktion will sich Haser nun aber dafür einsetzen, dass der bauliche Zustand und Sicherheitsaspekte stärker bewertet werden. Sein Ziel: „Die L 320 muss 2020 wieder rein.“ Dann wird der Generalverkehrsplan für die nächsten Jahre fortgeschrieben, der auch regelt, wann welche Baumaßnahme finanziert werden kann.

Gewonnen sei damit aber noch nicht viel: „Wenn es Geld gibt zum Bauen, dann brauche ich fertige Pläne in der Schublade“, die bislang aber nicht existierten, sagte Haser. Den Gemeinden vor Ort sei sogar explizit verboten, für eine Landesstraße zu planen. „Genau für solche Projekte brauchen wir eine regionale Planungsgesellschaft“, sagte er mit Blick auf entsprechende Bestrebungen im Landratsamt Ravensburg.

Wie schmal und beschädigt die Fahrbahn ist und wie kurvig die L320 verläuft, ist auch zwischen Friesenhofen und Boschenhof zu sehen: Die Lokalpolitik sieht dringenden Handlungsbedarf, für eine Sanierung oder den Ausbau der Straße ist aber das Land Baden-Württemberg zuständig. (Foto: Tobias Schumacher)

Magenreuter merkte aber an: „Eine Radwegplanung können wir selber machen.“ Ulrich erklärte, sie habe bereits Gespräche mit Grundeigentümern geführt, die bereit seien, ab dem Abzweig zum Weiler Unterspießwengen bis zur Gemarkungsgrenze zwischen Isny und Leutkirch entlang der L 320 einen Radwegbau zu gestatten. In Richtung Beuren könnten von dort Radler auf bestehenden Wegen abseits der Landesstraße fahren.

Raimund Haser bot sich an, Beurener Gedankenspiele, Isnyer Überlegungen und die berechtigten Wünsche auf Leutkircher Seite zu bündeln, um ihnen im Stuttgarter Verkehrsministerium wie auch im bislang noch für die Planung zuständigen Regierungspräsidium in Tübingen mehr Gewicht zu verleihen. Kämpferisches Fazit des Abgeordneten nach den Gesprächen in den Rathäusern von Friesenhofen und Beuren: „Wir unternehmen einen neuen Anlauf für die Gesamtstrecke – eventuell in unterschiedlichen Ausbaustufen, wir lassen das nicht mehr auseinanderdividieren.“

Will heißen: Bis Friesenhofen-Bahnhof soll die Straße für eine Belastung durch den Lkw-Verkehr gründlich saniert werden, im weiteren Verlauf bis Beuren wären Magenreuter und Ulrich schon glücklich, wenn die massiven Straßenschäden durch eine Erneuerung der Fahrbahn behoben werden – und ein Radweg für mehr Sicherheit sorgt.