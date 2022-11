Mehr Menschen, mehr Wohnraum: Isny wächst

Isny wächst. Und das nicht zu knapp. Das geht aus einer Studie hervor, die die Stadtverwaltung in Auftrag gegeben hatte. Demnach ist die Einwohnerzahl im zurückliegenden Jahrzehnt im zweistelligen Bereich angestiegen, es gibt immer mehr Beschäftigte und überdurchschnittlich neuen Wohnraum. Die Analyse zeigte auch den Bedarf bis zum Jahr 2040 auf.

Jahrzehntelang fehlte es der Stadt Isny an Flächen, um Baugebiete auszuweisen. Viele Großgrundbesitzer sahen sich nicht dazu veranlasst, ihre stadtnahen oder innerstädtischen Flächen zu verkaufen. Dementsprechend groß war die Einpendlerquote, weil Arbeitnehmer keine Wohnung und schon gar kein Haus bauen oder mieten konnten, um sich niederzulassen. Ende 2012 änderte sich das aber grundlegend, als die Stadt eine bis dahin zum Stephanuswerk gehörende zehn Hektar große Fläche an der Felderhalde erwarb. Später kam unter anderem ein weiteres großes Gebiet einer Erbengemeinschaft im Bereich Mittelösch hinzu. Zuletzt erwarb ein externer Investor eine weitere Fläche an der Felderhalde. Was aus diesen neuen Möglichkeiten folgte, zeigt eine durch ein Förderprogramm finanzierte Studie, die die im Isnyer Rathaus für die städtischen Liegenschaften zuständige Andrea Pezold am Montagabend im Gemeinderat präsentierte.

Demnach wurden im Zeitraum von 2011 bis 2021 auf Isnyer Gemarkung knapp 550 Wohneinheiten gebaut, 61 Prozent sind Mehrfamilienhäuser, der Rest Einfamilien- oder Doppelhäuser. Das sei im Vergleich zum Landkreis und zum Land Baden-Württemberg „ungewöhnlich hoch“, erklärte Pezold. Und weil mehr Wohnraum vorhanden ist, stieg auch die Einwohnerzahl. Um elf Prozent ist die Bevölkerung Isnys und der vier Ortschaften im betreffenden Zeitraum angewachsen, wiederum stärker als im Landkreis und im Land. Besonders Menschen über 50 ließen sich frisch hier nieder, eher weniger unter 18 Jahren und zwischen 30 und 50. Zudem stieg die Zahl der in Isny sozialversicherungspflichtig Beschäftigten laut der Studie um 18 Prozent, am Wohnort waren es sogar 30 Prozent – heißt konkret: Die Einpendlerquote ist rückläufig. Das freute auch den Bürgermeister. „Wir sind auf einem guten Weg“, kommentierte Rainer Magenreuter die Zahlen. Weniger erfreulich war laut Studie die Entwicklung beim Mietpreis, der zwischen 2011 und 2021 durchschnittlich um satte 46 Prozent gestiegen sei.

Neben dem Blick zurück wies die Studie auch eine Prognose für die kommenden Jahre aus. Demnach werde die Einwohnerzahl bis zum 2040 weiter wachsen, allerdings nur noch um 2,9 Prozent – und das besonders stark in der Gruppe „65 Jahre und älter“. An neuen Wohneinheiten würden bis dahin etwa 740 neue Wohneinheiten benötigt (also etwa 35 bis 40 jährlich), nicht zuletzt im Bereich des bezahlbaren Wohnens. Dort gebe es Engpässe, auch, weil die Zahl der mietpreisgebunden geförderter Wohnungen bei steigender Zahl an Haushalten, die einen Wohnberechtigungsschein erhalten, rückgängig sei. Nicht nur an diesen Punkt knüpften die Stadträte in ihren Wortmeldungen an, sondern auch an die Möglichkeiten der Nachverdichtung und an der Beseitigung von Leerständen.

Edwin Stöckle (SPD) forderte, „im Bestand ganz massiv nachzuverdichten“, denn Flächen seien endlich. Es werde wichtig sein, die Bebauungspläne im Blick zu behalten und zu ermöglichen, mehr in die Höhe zu bauen; Wolf-Dieter Massoth (SPD) regte an, eventuell nur noch Mehrfamilienhäuser zu bauen und ganz auf neue Einfamilienhäuser zu verzichten. Peter Clement (SPD) nahm auch die Großfamilienstiftung Immler in die Pflicht, auf ihrer Fläche in Mittelösch tätig zu werden: „Ich frage mich, wann da was passiert.“ Bei Claus Zengerles (FW) Frage nach den Leerständen gab sich Pezold zurückhaltend. Die Stadt sei auf die Eigentümer zugegangen und habe Unterstützung angeboten: „Da kam aber sehr, sehr wenig zurück.“

Magenreuter resümierte angesichts der Studie und den Reaktionen: „Wir stehen vor großen Herausforderungen und müssen jetzt handeln.“ Es müsse nach neuen Baumöglichkeiten gesucht werden. Es sei gut, dass es inzwischen den Eigenbetrieb Wohnungsbau gebe. Erfreulich sei zudem, dass im Regionalplan der Schwerpunkt Wohnen auftauche.