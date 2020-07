Mehr Hinweisschilder, kein Unterhaltungsprogramm

Der nächste Isnyer Feierabendmarkt findet am Freitag, 24. Juli, von 16 bis 20 Uhr statt. Aktuell werde das ursprünglich geplante Programm auf dem Marktplatz reduziert und das Gesamtkonzept der Feierabendmärkte angepasst. Laut Mitteilung reagiert die Isny Marketing GmbH als Veranstalter damit auf das aktuelle Infektionsgeschehen in der Region und die Erfahrungen bei den bisherigen Feierabendmärkten.

Drei Feierabendmärkte haben in Isny bislang stattgefunden. Kornmarkt, Marktplatz und Roßmarkt seien an den vorherigen Freitagen gut besucht gewesen und das Konzept vielfach auf positive Resonanz gestoßen – sowohl bei Marktbeschickern, Künstlern, der ansässigen Gastronomie als auch bei Besuchern. Bestandteil des Veranstaltungskonzepts inmitten der Corona-Pandemie sei es gewesen, das Infektionsgeschehen in der Region sowie die Entwicklungen beim Besucheraufkommen und der Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln zu beobachten und gegebenenfalls Anpassungen bei der Planung der Feierabendmärkte vorzunehmen.

Durch zusätzliche Schilder und Aufsteller soll, wie der Veranstalter weiter mitteilt, ab sofort verstärkt auf die Einhaltung der Mindestabstände und das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen hingewiesen werden. Je nach Standort und Möglichkeit wird der Marktbereich mit Flexibarrieren und Marktpavillons abgegrenzt, um einen gesonderten Einlassbereich zu schaffen. Die Kontaktnachverfolgung werde ab sofort von den Mitarbeitern des Veranstalters entweder an den Marktständen oder im Einlassbereich vorgenommen. Besucher haben entsprechenden Formulare auszufüllen.

Das vegetarisch-vegane Angebot, das für die vierte Auflage am 24. Juli geplant war, bleibe bestehen. Mit dabei sind das Café Vesta mit türkisch-vegetarischen Antipasti, die Eisdiele Isny, Beate Hadwiger mit veganen Getränken und Brotaufstrichen sowie der Naturkostladen Querbeet. Umweltfreundliche Upcycling-Produkte finden Besucher am Stand von Tantee Edda aus Wilhelmsdorf und Monika Hahn aus Baienfurt. In der angrenzenden Gastronomie stehen vegetarisch-vegane Kreationen auf der Speisekarte.

Wegen der aktuellen Entwicklung wird es am Freitag allerdings kein Unterhaltungsprogramm geben. Akrobatik und Musik am Marktplatz bergen laut Veranstalter die Gefahr, dass zu viele Besucher zu eng zusammenstehen. Ob Musik- und Kunstdarbietungen an anderen Terminen möglich sein werden, müsse jeweils im Vorfeld entschieden werden. „Ganz pauschal wollen wir Musik und Straßenkunst nicht aus dem Konzept streichen. Aus unserer Sicht ist das Kulturangebot neben dem Markt- und Gastronomie-Angebot, wichtiger Bestandteil der Feierabendmärkte, der wesentlich zur heiteren Atmosphäre auf dem Markt beiträgt. Wir arbeiten deswegen bereits an alternativen Optionen für die weiteren Termine und werden individuell entscheiden,“ betont Karin Konrad, Leiterin des Kulturbüros der Isny Marketing GmbH.