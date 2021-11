Mehr als vier Jahrzehnte im Dienst der Ortschaft Beuren

Monika Bareth geht als Sekretärin der Ortsverwaltung Beuren nach mehr als 42 Jahren zum 1. Dezember in die Freistellungsphase der Altersteilzeit. Mit ihr verabschiedet sich eine Mitarbeiterin, die die Ortschaft wie keine Zweite kennt und sich für sie engagiert hat.

Das Berufsleben von Monika Bareth wird von einigen beeindruckenden Zahlen geprägt, bilanziert die Stadt Isny in einer Pressemitteilung: Sie war circa 9500 Tage für die Ortsverwaltung tätig, elf Bundestagswahlen, neun Landtags-, Europa- und Kommunalwahlen sowie mehrere Bürgermeisterwahlen hat Bareth gemeistert und dabei mehr als 2000 „Beuren-Blättle“ verfasst. Zu ihren Aufgaben gehörte in den letzten Jahren beispielsweise die Hallen- und Vereinsraumbelegung. Seit 2012 nahm sie außerdem Trauungen vor. Über die Verwaltungstätigkeit hinaus war sie ehrenamtlich in der Kulturgemeinde eingebunden und auch den Dorfladen hat sie mit auf den Weg gebracht.

Silvia Kahl, die als Bareths Nachfolgerin eingearbeitet wird, überbrachte ihr in ihrer Eigenschaft als Personalratsvorsitzende die guten Wünsche des Personalrats. „Du bist eine Institution in Beuren“, bescheinigte sie ihr. Bürgermeister Rainer Magenreuter drückte die Wertschätzung der Stadt aus: „Sie waren für die Ortsverwaltung, die Ortschaft aber auch für das Rathaus Ansprechpartnerin und in vielerlei Hinsicht engagiert tätig.“