Mediterrane Atmosphäre beim Feierabendmarkt am Roßmarkt

Die Sommerferien haben begonnen und die ersten Ausflüge werden geplant. Mit dem Feierabendmarkt am Freitag, 30. Juli, soll auch in Isny Urlaubsatmosphäre einziehen. Am Roßmarkt lautet das Motto diesmal: Bella Italia! Kündigt das Büro für Stadtmarketing an.

An den Ständen von Giovanni Mastrobatista, Mauro Grosso, dem Dolce Vita, dem Eberz und der Eisdiele Isny grüßt von 16 bis 20 Uhr das süße Leben. Der Feierabendmarkt am letzten Julifreitag soll die italienische Lebensfreude in die Espantorstraße bringen und zum Genuss mediterraner Produkte und kreativer Leckereien á la Bella Italia einladen: Limoncello und Oliven, Wein und Wassermelonen – direkt aus dem südlichen Nachbarland - gesellen sich zu Antipasti, Pizza, Eis und Cocktails von den ansässigen Lokalen. Die Stände inmitten der alten Patrizierhäuser laden allesamt zum Verkosten und Probieren ein und auch die Vorratskammern lassen sich füllen. Für das richtige Flair sorgen die Italo-Klassiker von Toni F. An seinem Keyboard gibt er die großen italienischen Melodien zum Besten und lässt die Schlagerherzen der Besucher weich werden.