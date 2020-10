Markus Radigk beerbt Thomas Herz

Bei der Zweigstellenleitung Isny der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu (JMS) hat es zum Schuljahrbeginn 2020/2021 einen Wechsel gegeben. Markus Radigk übernahm das Amt von Stadtmusikdirektor Thomas Herz.

„Ich wollte rechtzeitig einen guten Übergang sicherstellen. Dafür ist jetzt ein passender Zeitpunkt. So kann ich Markus Radigk noch einige Zeit zur Verfügung stehen“, wird der scheidende Herz in einer Pressemitteilung der Stadt zitiert. Er sei gut vernetzt in der Stadt und in der Musikszene, weswegen der neue junge Zweigstellenleiter profitieren und langsam in die Aufgabe hineinwachsen könne.

Markus Radigk ist 28 Jahre alt und ein Vollblutmusiker. Der Posaunist, den nicht nur jüngere Musikfans von „Losamol“ kennen, hat nach dem Abitur an der PH Weingarten auf Lehramt studiert, dann aber bald der Posaune beim Studium den Vorzug gegeben. Den Abschluss machte er am Konservatorium Feldkirch.

Derzeit setzt Radigk den Master in Zürich drauf. Dieses zweijährige Studium, das ihm für seine musikalische Weiterentwicklung wichtig ist, kann er gut mit der Tätigkeit in Isny verbinden. Dort unterrichtet er seit einem Jahr Posaune und – bis auf Horn – alle weiteren Blechblasinstrumente. Erst im vergangenen Jahr ist der junge Posaunist mit den Münchner Symphonikern bei den Bregenzer Festspielen aufgetreten.

Bevor er an die JMS Isny kam, unterrichtete Markus Radigk ein paar Jahre in Pfronten. Er stammt aus Friesenhofen, lebt in Frauenzell und ist in der Region gut vernetzt. „Ich freue mich sehr, dass es in Isny geklappt hat und ich hier Fuß fassen kann“, betont der Musiker.

Schon im fünften Jahr leitet Radigk die Stadtjugendkapelle. „Wir hatten großen Bedarf an Nachwuchsarbeit für tiefes Blech“, nennt Herz einen weiteren Grund, warum er das Engagement von Radigk in der JMS als Gewinn betrachtet.

Bürgermeister Rainer Magenreuter freut sich über diesen gleitenden Übergang. „Ich danke Thomas Herz für sein Engagement, mit dem er die Zweigstelle in Isny vorangebracht hat.“