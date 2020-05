Mannschaftstraining beim FC Isny derzeit nicht möglich

Nachdem die Vereinsführung sich am Mittwoch über das weitere Vorgehen bezüglich des Trainingsbetriebs abgestimmt hat, ist die Vorstandschaft des FC Isny zu dem Entschluss gelangt, dass der Trainingsbetrieb aktuell noch nicht aufgenommen wird. Dies teilte der Verein am Freitag mit.

Seit März waren sowohl der Spielbetrieb als auch das Mannschaftstraining in sämtlichen Jahrgängen ausgesetzt. Die Lockerungen der Landesregierung vom vergangenen Wochenende würden den Trainingsbetrieb in Kleingruppen zwar für den Amateurfußball ermöglichen, aber leider sehe sich der FC Isny nicht in der Lage, den strengen Anforderungen des Deutschen Fußballbundes (DFB) vollends gerecht zu werden, heißt es in der Mitteilung weiter.

Der WFV (Württembergische Fußballverband) habe sofort nach Ankündigung der Lockerungen einen Leitfaden des DFB mit dem Titel „Zurück auf den Platz“ versandt. Der Leitfaden für Vereine beinhalte die Vorgaben zu Abstand und Hygieneregeln und sorgte laut Mitteilung des FC Isny mehr für Ärger und Verwirrung als für Aufklärung. Insbesondere, weil der WFV erst für nächsten Dienstag eine Presseerklärung ankündigte. Telefonate mit WFV-Vertretern hätten bisher keine Fortschritte gebracht. Die FC-Vorstandschaft habe daraufhin eine Entscheidung treffen müssen, gemäß der nun klar sei, dass kein Spielbetreib mehr stattfindet und der Verein die Saison 2019/2020 vorzeitig abbricht.

Der Verein warte nun auf weitere Lockerungen der Auflagen ab Juni, weshalb bis auf Weiteres gelte: „Der Verein genehmigt im Augenblick keinerlei Einheiten, auch nicht in Kleingruppen.“