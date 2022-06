Von einem Balkon gestürzt ist ein 53 Jahre alter Mann am frühen Mittwoch in der Panoramastraße. Im alkoholisierten Zustand fiel der Mann laut Bericht der Polizei über die Brüstung etwa fünf Meter in die Tiefe und landete auf dem Garagendach. Er hatte Glück und erlitt hierbei lediglich leichte Verletzungen. Die Polizei schließt ein Fremdverschulden für den Sturz derzeit aus