Mann schläft auf Kontrahenten ein und flüchtet

Wegen Körperverletzung muss sich ein 27-Jähriger verantworten, der am frühen Mittwoch kurz nach Mitternacht in der Bahnhofstraße in Isny mit einer Gruppe junger Erwachsener aneinandergeraten ist. Der Mann war laut Polizei zuvor schon in einer Gaststätte in einen verbalen Streit verwickelt gewesen und nach dem Verlassen des Lokals mit den jungen Männern im Alter zwischen 20 und 21 Jahren angeeckt. Unvermittelt habe er auf seine drei Kontrahenten eingeschlagen und sei im Anschluss geflüchtet. Die leichten Verletzungen des Trios wurden vom hinzugerufenen Rettungsdienst versorgt.