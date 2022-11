Mann nach Randale in Polizeigewahrsam

In einer Arrestzelle der Polizei gelandet ist ein 46 Jahre alter Mann, der am frühen Freitagmorgen in Großholzleute für Ärger gesorgt hat. Das teilt die Polizei mit. Der 46-Jährige geriet mit seiner Lebensgefährtin in Streit und randalierte in der Wohnung.

Einen Bekannten, der schlichten wollte, ging er körperlich an und würgte ihn. Da sich der angetrunkene Unruhestifter nicht beruhigen ließ, nahm ihn die hinzugerufene Polizei in Gewahrsam. Auf ihn kommen nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und die Kosten für den Aufenthalt in der Arrestzelle zu.