Mann in Frontladerschaufel schwer verletzt

Eine schwer verletzte Person ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Karsamstag um 16 Uhr in der Straße Am Unterösch in Rohrdorf ereignete.

Der Fahrer eines Traktors fuhr laut Polizeibericht in Richtung der Straße An der Adelegg. In der Schaufel des Frontladers befanden sich ein 59-jähriger Mann und eine größere Holzplatte. Vermutlich aufgrund seiner eingeschränkten Sicht übersah der Traktorfahrer einen am Fahrbahnrand geparkten VW Polo, mit dem er kollidierte. Der 59-Jährige zog sich dadurch schwere Verletzungen zu und musste in ein Klinikum gebracht werden. Am Pkw entstand Sachschaden.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Kißlegg, Telefon 07563 / 90990, in Verbindung zu setzen.