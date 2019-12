Mann fährt unter Drogen

Nicht mehr fahrfähig ist der 29-jährige Autofahrer gewesen, der am Donnerstag gegen 7.45 Uhr auf der Bundesstraße 12 bei Kleinholzleute unterwegs war. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei fiel der 29-Jährige anderen Verkehrsteilnehmern zunächst dadurch auf, dass er auf der Bundesstraße in seinem stehenden Wagen am Steuer eingeschlafen war. Als er geweckt wurde, setzte er seine Fahrt unter erheblichen Ausfallerscheinungen fort, bis er schließlich gestoppt werden konnte. Die Überprüfung des Fahrers führte zum Ergebnis, dass er nicht betrunken war. Festgestellt wurde eine Beeinflussung durch einen Betäubungsmittel-Wirkstoff. Es dauerte nach dem Eintreffen der Polizei etwa eine Stunde, bis der 29-Jährige einigermaßen ansprechbar war. Ihm wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Hinweise auf eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer liegen beim Polizeiposten Isny bislang nicht vor.