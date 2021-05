Mann beschäftigt Polizei über Stunden

Ein 35-jähriger Mann war am Wochenende für mehrere Polizeieinsätze verantwortlich. Zunächst rief er am Samstag gegen 16 Uhr die Polizei, weil unbekannte Täter aus seiner Wohnung in der Lohbauerstraße einen Flachbildfernseher und eine Holzbox mit verschiedenen Filmen entwendet hatten.

Alkoholwert weit über fünf Promille

Kurze Zeit später wählte ein Nachbar den Notruf, weil der 35-Jährige vor dem Wohnhaus randalierte und dabei gegen die Eingangstür und einen Pkw trat. Beim Eintreffen der Beamten hatte sich der Mann bereits wieder beruhigt. Nachdem die Polizisten wieder abgerückt waren, schlug der Tatverdächtige erneut auf denselben Pkw ein und beschädigte die Frontscheibe. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Eine Polizeistreife stellte gegen 18 Uhr bei dem 35-Jährigen einen Atemalkoholwert von weit über fünf Promille fest. Eine Rettungswagenbesatzung untersuchte den Mann, eine ärztliche Behandlung war jedoch nicht notwendig.

Am Sonntag kurz nach 6 Uhr morgens verständigte die getrennt wohnende Lebensgefährtin des 35-Jährigen erneut die Polizei, weil dieser mit dem Fahrrad an ihrer Anschrift in Eglofs aufgetaucht war und dort laut herumschrie. Weil der Mann noch mehr als 2,6 Promille Alkohol intus hatte, veranlassten die Beamten in einer Klinik eine Blutentnahme und zeigten ihn wegen Trunkenheit im Straßenverkehr an.

Die Ermittlungen zum Diebstahl aus der Wohnung des 35-Jährigen dauern an. Das zuvor entwendete Fernsehgerät wurde am Sonntag total demoliert auf der Terrasse des Mannes aufgefunden.