Manege frei für viel Kultur

Das Isnyer Theaterfestival begründet seinen Ruf keineswegs auf den Konzertveranstaltungen. Ursprung der fast 40 Jahren währenden Erfolgsgeschichte sind vielmehr Theater, Varieté, Akrobatik, Improvisation und artverwandte Gattungen wie Schauspiel und Kabarett. Das zeigt auch der Überblick des veranstaltenden Vereins über die Abendveranstaltungen abseits des Musikprogramms:

Dieses Jahr geraten sich am Sonntagabend, 28. Juli, um 19.30 Uhr zwei Ehepaare aus banalem Grund in die Haare und lassen nach und nach die Masken des zivilisieren Bürgertums fallen. Was als versöhnliche Übereinkunft bei Kaffee und Kuchen beginnt, eskaliert zur verbalen Schlammschlacht. Die Münchner Theatergruppe „Wirtshausmannschaft“ hat das Stück „Der Gott des Gemetzels“, geschrieben von Yasmin Reza, auf bayerisch auf die Bühne gebracht – und erhielt dafür den „Innovationspreis Volkskultur“ der Stadt München. Tickets kostem 22 Euro im Vorverkauf und 25 Euro an der Abendkasse.

Diesen Sommer ist Rainald Grebe mit der „Kapelle der Versöhnung“ auf Sommertournee und erneut exklusiv zu Gast in Isny auf dem Theaterfestial. Diesmal im Gepäck: Brandneue Songs und Klassiker, Halbgares, Improvisiertes und Abgehangenes. Grebes „Wigwamkonzert“ am Montag, 29. Juli, beginnt um 20.30 Uhr, Tickets gibt es für 25 Euro im Vorverkauf und für 28 Euro an der Abendkasse.

Auf professionellem Niveau im legendären Dimitri-Mix präsentieren die „Stars von morgen“ am Dienstag, 30. Juli, um 20 Uhr ein Variété voller Akrobatik, Clownerie und Theater. Die Accadémia Teatro Dimitri ist eine Schauspielschule, die von Dimitri, dem berühmtesten Clown der Schweiz, vor über 40 Jahren im Tessiner Verscio gegründet wurde. Die Idee war es, verschiedene Traditionen der Theater- und Zirkuskunst zu vereinen. Im Vorverkauf sind die Karten für 19 Euro und an der Abendkasse für 22 Euro erhältlich.

Das Atelier Lefeuvre und André wird in einem extrem kleinen Raum von nur acht Kubikmetern zwei Solostücke spielen. Für Akrobatik und Jonglage scheint dieser denkbar ungeeignet, aber „8m3“ lebt von der radikalen Selbstbeschränkung. Termin ist am Donnerstag, 1. August, um 20 Uhr, Tickets sind im Vorverkauf für 22 Euro und an der Abendkasse für 25 Euro erhältlich. Waren und Wahrheiten lassen sich leichter unters Volk bringen, wenn keiner zu genau hinschaut – das geht Helmut Schleich gehörig gegen den Strich. Der Münchner Kabarettist rückt im aktuellen Programm am Samstag, 3. August ab 20 Uhr mit seinen zugespitzten Bosheiten der vom Kaufrausch narkotisierten Gesellschaft zu Leibe. Die Karten gibt es im Vorverkauf für 25 Euro und an der AK für 28 Euro.