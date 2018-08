„Man bekommt von den Menschen so viel zurück“

Im Rahmen der SZ-Serie „Ehrenämter in Isny“ hat die Redaktion bei Renate Metzler vorbeigeschaut. Die junggebliebene und sympathische Rentnerin istdie Erste Vorsitzende des Stadtseniorenrats (SSR) und lebt seit rund zehn Jahren in Isny. Geboren wurde sie in Berlin, verbrachte vor ihrem Umzug ins Allgäu jedoch einige Jahre in Stuttgart und arbeitete bei der „Welt“ und dem Verlagshaus „Gruner & Jahr“.

„Ich lebe wahnsinnig gerne in Isny, die Menschen hier sind einfach sehr freundlich – vor allem, wenn man durch die Stuttgart-Brille schaut, denn da geht es ganz anders zu“, sagt sie lachend. „Ich sage immer: Nach einem halben Jahr war ich schon hier ,angekommen’, und daran hat sich nichts geändert!“ Als Renate Metzler frisch nach Isny kam, begann sie, sich in der Computergruppe des SSR zu engagieren. Aus dieser wöchentlichen und zeitlich sehr überschaubaren Arbeit wurde im Laufe der Zeit die Vorstandschaft ebendieser Institution, die „ein Bindeglied zwischen Politik und den Menschen sein soll“.

Im April 2014 wurde Metzler zum erstmals zur Ersten Vorsitzenden gewählt, da ihre Vorgängerin sich nicht mehr zur Wahl aufstellen ließ. Vor der zweiten Amtszeit hieß es dann: „Den Job muss ja jemand machen, und mir war der SSR viel zu wichtig, als ihn wegen Personalmangels untergehen zu lassen.“ Der schlichte und handfeste Pragmatismus, der aus diesen Worten hervorgeht, scheint eine der Charaktereigenschaften der humorvollen Neutrauchburgerin zu sein, die viele verschiedene Projekte innerhalb des SSR angepackt hat. Von Mutlosigkeit kann an dieser Stelle jedenfalls nicht die Rede sein.

Enger Kontakt mit der Stadtverwaltung

Neben Renate Metzler bilden Christine Mulach stellvertretende Vorsitzende), Brigitte Kisters, Gerry Lemmers und Margarete Maccarone den Isnyer SSR. Mit Anita Gösele von der Stadtverwaltung stehen die Mitglieder im engen Kontakt, beispielsweise auch, als es um die Ruhebänke ging, die im vergangenen Juli an drei Orten platziert wurden. „Die ganze Aktion ging so schnell, so schnell konnte ich gar nicht schauen. Weil jeder das macht, was er am besten kann, funktioniert unsere Zusammenarbeit richtig gut“, fasst Renate Metzler die Aufgabenverteilung zusammen.

Ihre Angelegenheiten als Vorsitzende sieht sie in erster Linie in der Öffentlichkeitsarbeit, der Koordination anstehender Aufgaben und als Bindeglied zwischen Stadt und älteren Bürgern. Auch die gelingende Verbindung innerhalb des „Arbeitskreises Senioren“ ist ein Bereich ihrer Tätigkeit, denn hier werden nicht nur die Stadt und der SSR, sondern auch das Rote Kreuz, die Caritas, die Aktion „Herz & Gemüt“, die Nachbarschaftshilfe, alle Isnyer Seniorenheime, die Kirchen und verschiedene Parteien miteinander verknüpft, um den Belangen der Senioren Rechnung tragen zu können – auch organisationsübergreifend. „Isny gibt mir so viel, da will ich gerne etwas zurückgeben. Auch, wenn mein Ehrenamt mitunter einem Halbtagsjob gleicht, in seltenen Fällen sogar einem Vollzeitjob“, sagt sie. Da ist er wieder: der lebendige und herzliche Pragmatismus. „Aber wir sind ein tolles Team. Da ist auf die Anderen Verlass, wenn man selbst mal keine Kapazitäten frei hat. Meist kommunizieren wir via WhatsApp, das geht recht zügig. Wir fünf funktionieren herrlich miteinander.“

Zukunftsmusik aus dem Stadtseniorenrat

Renate Metzler hat viele Ideen und Visionen für die Zukunft. Besonders wichtig sei ihr in ihrer zweiten und voraussichtlich letzten Amtsperiode als Vorsitzende aktive, offene und von Freude getragene Interessengruppen für die Isnyer Senioren auf den Weg bringen zu können. Dazu möchte sie mit den unterschiedlichsten Vereinen ins Gespräch kommen, woraus etwa am Ende ein regelmäßiger Tischtennis-Vormittag oder Fitness-Nachmittag entstehen könne – alles sei möglich.

„Ich hoffe sehr, dass wir heute für den SSR der Zukunft eine gute Basis für eine Weiterarbeit schaffen und tolle Projekte initialisieren können“, sagt Metzler zuversichtlich, „Dazu braucht es jedoch auch Bürger, die sich für die ehrenamtliche Arbeit interessieren und bereit sind, ihre Zeit und ihr Engagement zum Wohle der Allgemeinheit einzusetzen.“ Solche Menschen zu finden, sei nicht einfach, da die meisten laut Metzler möglichst wenige Verpflichtungen eingehen möchten, was auch verständlich sei. „Ich hoffe einfach darauf, dass sich bis 2020 geeignete Isnyer für den SSR finden, und rühre fleißig die Werbetrommel.“

Bis dahin setzt sie sich jedoch noch selbst ein und möchte mithilfe ihrer Kollegen das Leben der Isnyer Senioren weiter verbessern. Warum sie das alles tut? Es scheint ganz einfach zu sein: „Ein Ehrenamt ist nichts Altruistisches. Man bekommt von den Menschen so viel zurück, das ist wirklich wohltuend. Ich fühle mich an meinem Platz im Leben angekommen, umgeben von netten und humorvollen Menschen, ich bin in die städtische Gemeinschaft eingebunden – das hat man nicht, wenn man nur zu Hause sitzt und nichts tut.“ sagt Renate Metzler lächelnd und sieht dabei sehr zufrieden aus.