Männerchor Beuren stellt sich neuen Herausforderungen

Zur satzungsgemäßen Mitgliederversammlung trafen sich die Sänger und Dirigentin Renate König nach zwei Jahren Coronapause wieder im Probenraum der Festhalle Beuren. Während und nach den Lockdowns konnten 2020 und 2021 Proben im Garten, vor der Festhalle, auf dem Parkplatz, in der Turnhalle und schließlich im geräumigeren Probenraum der Musikkapelle Beuren mit Hilfe eines Hygienekonzeptes abgehalten werden und so war ein erster Auftritt des gesamten Chores im Freien, beim Kapellenfest im vergangenen Jahr in Sommersbach, möglich. Zudem wurden einige Gottesdienste mit wechselnder kleiner Besetzung gesanglich gestaltet. Auch zu einigen Beerdigungen wurde öffentlich gesungen.

Highlight im Mai dieses Jahres war der Ausflug zum deutschen Chorfest nach Leipzig. Nach langer Zeit der Pandemie konnte der Chor endlich wieder gemeinsam singen. Höhepunkt der Fahrt war der Auftritt des MGV auf der Bühne der Moritzbastei mit dem „Allgäulied“, dem Titel „Freiheit“ von Marius Müller-Westernhagen, dem Lied „Es ist nicht immer leicht ich zu sein“ von den Wise Guys, sowie dem Lied „Kein schöner Land“, mit neuem Text von Oliver Gies. Die positive Atmosphäre, die Lieder und Begegnungen mit anderen Sängern und Chören in der Innenstadt, sowie die ansteckende Fröhlichkeit, die überall zu spüren war, gaben erfrischende neue Impulse.

Die Mitglieder entlasteten die Vorstandschaft einstimmig. Bei den Wahlen, die Ortsvorsteherin Silvia Ulrich durchführte, wurde Werner Sommerer als 1. Vorstand, Georg Hartmann 2. Vorstand, Walfried Gögler, Kassier, Andreas Maier, Schriftführer und Reinhold Gögler als Notenwart einstimmig im Amt bestätigt. Neu ins Vorstandsgremium wurden Sebastian Würzer und Alfred Rudhardt gewählt. Auf der To-Do-Liste des Chores in nächster Zeit stehen der Ausgleich der Coronalücke in der Kasse, die Arbeit am Klang des Chores, sowie der Internetauftritt.

Bei Veranstaltungen geht der Chor neue Wege. So findet am 15. November um 20.30 Uhr das „Sing mer z`sam“ ein gemeinsames Singen für Jung und Alt, Männer und Frauen, Geübte und Ungeübte im Gasthaus Kreuz, Beuren statt. Am 3. Dezember um 20 Uhr ist der Chor auf der Schlossweihnacht mit „Stimmen zum Advent und alpenländische Weisen“ in Isny zu hören. Im kommenden Jahr, am 11 März 2023, veranstaltet der MGV ein Chortreffen mit Chören aus der Region in der Festhalle Beuren.