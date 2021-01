Männer prügeln auf 31-Jährigen ein

Zwei Männer haben am Mittwoch gegen 23 Uhr einen 31-Jährigen in seiner Wohnung verprügelt und dabei leicht verletzt.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, hätten zunähst zwei weitere Personen an der Tür des Opfers geklingelt. Als dieser öffnete, seien die beiden 19 und 20 Jahre alten Tatverdächtigen in die Wohnung eingedrungen und hätten unvermittelt auf den 31-Jährigen eingeschlagen und eingetreten. Der Mann musste aufgrund seiner dadurch erlittenen Verletzungen mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen. Die Tatverdächtigen gelangen unter anderem wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Hausfriedensbruchs zur Anzeige. Polizeibeamte fanden in der Wohnung des Opfers zudem eine kleine Menge Marihuana, weshalb den 31-Jährigen ebenfalls eine Anzeige erwartet.