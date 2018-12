Märchenhafter Unterricht

Märchen in allerlei Gestalt sind den Kindern der Grundschule Neutrauchburg in den letzten Wochen begegnet. „Sie haben sehr viele selber gelesen und sich inhaltlich mit ihnen auseinandergesetzt, durften in einem großen Angebot der Märchenbücherkiste der Stadtbücherei und selbst mitgebrachten Bilderbüchern nach Herzenslust schmökern und schön gestaltete Bilderbücher genießen“, schreibt Rektorin Anette Oppler in einer Mitteilung.

Die Schüler hätten „kindgemäß die Merkmale dieser Literaturgattung“ kennengelernt, sogar selbst märchenhafte Geschichten geschrieben und in einer „Märchenwerkstatt ganz nebenbei Rechtschreibung, die wörtliche Rede, Zeichensetzung und Satzbau“ geübt. Auch die Kreativität kam laut Pressetext nicht zu kurz: Ein Märchen wurde als Schattenspiel dargestellt, in den Fächern Kunst und Textilem Werken gestalteten die Kinder Rapunzels Zopf oder die Schatzkiste von Ali Baba.

Als die drei Höhepunkte der Märcheneinheit haben sich demnach klassenübergreifende Angebote und Aktionen erwiesen, an denen auch die Kindergartenkinder des gemeinsamen Bildungshauses teilnahmen, etwa beim Vorlesetag (SZ berichtete). Weiter sei das „Figurentheater Kauter und Sauter“ mit dem mitreißenden Mitspieltheater „Schneewittchen“ im Neutrauchburger Kur- und Festsaal aufgetreten. Als Abschluss hatte die Schule eine Märchenerzählerin zu Besuch, die laut Oppler „mit ihrem Auftreten, ihrer Stimme und faszinierenden Instrumenten die Kinder in ihren Bann schlug“.

Für die Lehrkräfte der Grundschule Neutrauchburg sei „sonnenklar – Märchen sind keine verstaubten Geschichten, sie erzählen zwar scheinbar von vergangenen Zeiten, doch die Lebensweisheiten, die ihnen zugrunde liegen, sind zeitlos und noch immer hochaktuell“. Oft handelten sie von Kindern und jungen Menschen, die vor scheinbar unlösbaren oder enorm belastenden Problemen stehen, doch durch den Beistand anderer, durch Glück und mit Durchhaltevermögen, Mut und positiver Einstellung sich selbst und anderen gegenüber gelingt es ihnen, eine Sache zum Guten zu wenden. „Und auch unsere Schüler können in diesen Geschichten ihr Vertrauen gründen: Alles wird gut. Wie schön, in der Kindheit solche Geschichten als Begleiter zu haben“, schreibt Oppler abschließend.