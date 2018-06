Luftballonverkauf hilft Rettungshunden

Doris Scheuerle, Vorsitzende der Rettungshundestaffel Westallgäu freut sich schon auf das Kinder- und Heimatfest in Isny. Ihr Verein wird in diesem Jahr den Luftballonwettbewerb ausrichten. Mit den erzielten Einnahmen kann der Verein mit Sitz in Eisenharz seine Ausbildungsarbeit für Rettungshunde weiter ausbauen.

„Aktuell haben wir 20 Mitglieder. Wir bilden Flächensuchhunde und Maintrailer aus“, erklärt Scheuerle, deren Hund Murphy ein Flächensuchhund ist. Im Einsatz kann er Personen in einem Waldstück aufspüren. Mantrailer-Hunde spüren dagegen eine einzelnen vermisste Person anhand des individuellen Geruchs auf.

Das klappe dank der zwei bis drei Jahre dauernden Ausbildung, auch in Städten, Parks oder innerhalb von Häusern trotz aller Ablenkungen, versichert Scheuerle. Dabei komme es gar nicht so sehr auf die Hunderasse an. „Im Prinzip ist jeder Hund geeignet, er sollte aber nicht älter als drei Jahre sein“, führt sie aus und lädt damit Hundebesitzer aus der Region zum Schnuppertraining ein. Zwar sei das Hobby zeitintensiv aber es gebe auch viele Vorteile. Beispielsweise ist der Hund geistig und körperlich ausgelastet, der Bindung zwischen Hund und Mensch tut es gut und im Ernstfall kann der Hund Leben retten.

Am Stand der Rettungshundestaffel Westallgäu werden während des Kinderfests auf dem Festplatz am Rain und samstags auf der Spielwiese im Kurpark, mit Helium gefüllte Luftballons verkauft. Wer die beiliegende Postkarte ausfüllt, kann am Ballonwettbewerb teilnehmen. Diese Ballone starten gemeinsam am Montagnachmittag im Stadion. Auf die Gewinner des Wettbewerbs mit den am weitesten geflogenen Ballonen warten tolle Überraschungen.