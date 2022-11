Luftballone fliegen beim Kinderfest bis nach Tirol

Der Förderverein der Verbundschule Isny hat in diesem Jahr beim Kinderfest an seinem Stand für viele glückliche Gesichter auf der Festwiese gesorgt. Kinder mit Luftballonen in der Hand zogen traditionell am Montagabend in das Adolf Wälder Stadion, um ihre Ballone in den Himmel steigen zu lassen. Der weiteste Ballon ist demnach bis nach Tirol geflogen, der Preisträger kann sich nun über eine Familienkarte für das Ravensburger Spieleland freuen. Der zweite Preis für eine zurückgesandte Ballon-Karte aus dem Lechtal bekommt vier Stunden Bikespaß an der Felderhalde geschenkt, über eine Alpakawanderung kann sich die Drittplatzierte freuen. Die weiteren neun Preise wurden allesamt von Isnyer Firmen spendiert. Die beiden ehrenamtlichen Vorsitzenden Ivonne Krug und Nadine Zeumer freuen sich über die zusätzlichen Einnahmen, die der Förderverein der Verbundschule beim Kinderfest erzielen konnte. „Damit fördern wir die Teilhabe von Schülern der Verbundschule, damit sie zum Beispiel an Theater- oder Museumsbesuchen, Schullandheimfahrten, Projekttagen oder anderen Aktionen der Schule mitmachen können“.Foto: Jeanette Löschberger