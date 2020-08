Ludwig van Beethoven bringt Freude zurück ins Schloss Isny

250 Jahre Beethoven – diesem Jubiläum öffnet sich das Schloss Isny laut Pressemitteilung am 12. September für einen „Tag mit Ludwig van B“. Der „Rote Salon“ – eine Konzertreihe im Schloss Isny im Allgäu – werde mit seiner Musik das immer schöner werdende Schloss trotz der aktuellen Beschränkungen erobern.

Das renommierte und vielfach ausgezeichnete Henschel Quartett, die Pianistinnen Margarita Oganesjan und Lika Bibileishvili spielten einen Teil des Programms und freuten sich darauf, wieder die große Kunst in das Schloss zu bringen. Sie würden das Publikum in drei einstündigen Konzerten um 15, 17 und 19 Uhr mit in das Refektorium nehmen und dem direkt daneben liegenden Innenhof. Hier spielen sie Beethovens 3. Symphonie, bearbeitet für ein vierhändiges Piano, zwei Streichquartette, Cello- und Violinsonaten (u.a. die „Kreutzer-Sonate“), das „Geistertrio“ und zum Finale „Die Geschöpfe des Prometheus“ für sechs Musiker. Auch noch weitere Stücke seien geplant. Das „Roter Salon“-Team unternehme alles, damit die Besucher sich sicher und wohl fühlen könnten. Deshalb gebe es personalisierte Tickets, einen korrekten Einlass, Mindestabstände, Sauberkeit, gute Luft und „wunderbare Musikerlebnisse – das sind die Maximen in der nächsten Zeit!“, so die Veranstalter.

Von 15 bis 16 Uhr wird die 3. Symphonie in Es-Dur, op. 55 sowie das Streichquartett in C-Dur, op. 59,3 („Rasumowsky“) gespielt. Die Sonate Nr. 9 in A-Dur für Violine und Piano, op. 47 („Kreutzer“) sowie das „Geistertrio“ in D-Dur. op.70,1 folgen von 17-18 Uhr. Zum Abschluss von 19 bis 20 Uhr werden die Sonate für Piano und Cello, Nr. 2 in g-Moll, op. 5,2; das Streichquartett in f-Moll, op. 95 und die „Geschöpfe des Prometheus“, op. 43 musiziert.

Ein Ticket für ein Konzert kostet 20 Euro, zwei Konzerte kosten zusammen 32 Euro und drei Konzerte 40 Euro. Tickets können unter info@rotersalon-isny.de oder 0171 / 8755237 bestellt werden.