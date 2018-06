Lothar Theissmann spielt Bach im Roten Salon

Lothar Theissmann spielt am Samstag, 9. Juni, um 20 Uhr im Roten Salon des Schlosses Isny auf der Konzertgitarre Werke von Johann Sebastian Bach. Sein neues Programm sei eine einzigartige musikalische Reise und eine ebenso persönliche wie sinnreiche Annäherung an Bach, teilt der Förderverein „Kunst und Kultur im Schloss Isny“ mit.

Die Gitarre werde mit all ihren Möglichkeiten vorgestellt: Über die „Gitarrenblüte“ in Südamerika und Spanien führe der Weg konzentriert bis zur großen „Sonate C Dur BWV 1005“ als schlüssiger Höhepunkt. Immer wieder leuchteten Verbindungen zu Bach auf – ob in Harmonien der Moderne, der Auswahl inspirierender Komponisten oder Anflügen von Polyphonie. Die sparsam-perfekt gesetzte „Homenaje“ Manuel de Fallas führe schließlich wie selbstverständlich zur Bach’schen Sonata, ihrer Kunst der Beschränkung und harmonischen Meisterschaft.