Lokales entdecken beim Isnyer Händlerflohmarkt

Der Einzelhandel von Isny lädt für Samstag, 6. August, zum „Isnyer Händlerflohmarkt“ ein. Von 9 bis 16 Uhr können die Besucher bei einem gemütlichen Stadtbummel entdecken, was der Einzelhandel zu bieten hat, wie es in einer Ankündigung heißt.

In der Innenstadt stehen an diesem Samstag dekorierte Stände vor den Ladentüren. Von der Bergtorstraße über die Wassertorstraße bis hin zum Burgplatz – die Stadtbummler treffen in der Innenstadt auf zahlreiche Stände, die Schmuck und Antiquitäten, Haushaltswaren und Wolle, Bücher und Mode anbieten. Hier und da steht die Einladung zu Häppchen und Sekt oder zu Kaffee und Kuchen, der eine oder andere Plausch ist überall inklusive, so die Ankündigung weiter. „Es geht auch darum, ins Gespräch zu kommen, sich über neue Trends zu informieren, sich individuell beraten zu lassen und die vielen kleinen inhabergeführten Läden einmal auf andere Weise kennenzulernen“, erklärt Katrin Mechler, Leitung der Geschäftsstelle Isny Aktiv und des Büros für Stadtmarketing der Isny Marketing GmbH. „Da wir außerdem viele Besucher auf dem Töpfermarkt im Kurpark erwarten, bietet der Händlerflohmarkt einen großen Mehrwert für die Gäste aus Nah und Fern.“