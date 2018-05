Lob für ruhige Art, Coolness und Fachwissen

Hans-Peter Hummel, im Rathaus der Fachmann für Baurecht, ist für 40 Jahre im öffentlichen Dienst geehrt worden. Seit 1. November 2010 arbeitet er in der Isnyer Stadtverwaltung und war davor 32 Jahre, ab dem 1. November 1982, im Bauamt der Stadtverwaltung Bad Wurzach tätig.

Gleichwohl ist er in der Stadt ziemlich bekannt: Der gebürtige Isnyer stammt aus einer Isnyer Familie, hat immer in Isny gelebt und saß elf Jahre lang für die SPD im hiesigen Gemeinderat.

Während seiner Ausbildung war Hummel ab 1. August 1978 im Rathaus von Kißlegg und anschließend im Landratsamt Ravensburg tätig. An der Fachhochschule Stuttgart absolvierte er das Studium im gehobenen Verwaltungsdienst. Seine erste Stelle trat er in Bad Wurzach an. Dass Hummel beide Seiten der kommunalen Arbeit kennengelernt hat, ist für Bürgermeister Rainer Magenreuter ein Plus: „Von Verwaltungsseite wollten wir Sie unbedingt haben und freuen uns, dass Sie bei uns in der Stadt arbeiten“, wird der Bürgermeister in einer Pressemitteilung zur Ehrung zitiert. Hummel zeichne sich durch große Erfahrung aus und verfüge über Fachwissen, das weit und breit kaum zu finden sei. Dass Hummel in Isny vernetzt und verwurzelt ist, komme seiner Arbeit zugute, ebenso seine ruhige Art. „Wie Sie immer cool und sachlich bleiben, das ist bewundernswert“, sagte Magenreuter.

Hummel betonte, dass er froh sei, den Schritt von Bad Wurzach in die Heimat gewagt zu haben: „Ich habe mit einem wunderbaren Team gearbeitet, jetzt in Isny ist es ebenfalls ein tolles Team“, er freue sich jeden Morgen, wenn er ins Rathaus gehe.