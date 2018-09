Liviu Jean Manciu und Tiny Schmauch treten in der Neutrauchburger Kirche auf

Liviu Jean Manciu und Tiny Schmauch geben ein Konzert in der Katholischen Kirche in Neutrauchburg am Freitag, 28. September, um 1930 Uhr. Der Eintritt ist frei. Spenden werden erbeten. Der Abend steht unter dem Motto Poesie der Wellen, melodische Saitenweisen zwischen „Ethno jazz“ und „World music“. Das Wasser ist für den Gitarristen Liviu Jean Manciu das inspirierende Element zu seinen Eigenkompositionen. Auf der knorrig erdigen Basis von Tiny Schmauchs Kontrabass entfaltet sich die Musik von Manciu in luftigen, tänzelnden Gitarrenmelodien und feurigen Grooves und Rhythmen, heitß es in der Ankündigung weiter. Gespielt wird akustische Musik. Im Rahmen des Konzertes wird auch die neue CD des Duos mit dem Titel „Friendship“ vorgestellt.