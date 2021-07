Literaturtage in Isny

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 20. Juli 2021 war es nun endlich soweit: die ausgefallenen Aktionen der Baden-Württembergischen Literaturtage am Gymnasium in Isny konnten nachgeholt werden. Die Schulbibliothek unter der Leitung von Isabell Dinser hat die Buchautorin Petra Lahnstein eingeladen.

So konnte am Dienstagnachmittag eine Schreibwerkstatt für die Schülerinnen der Schülerzeitung stattfinden. Mit sehr viel Begeisterung und unter Anleitung der Autorin konnten die Schülerinnen ihren Schreibstil reflektieren und weiterentwickeln. Am Abend hielt Frau Lahnstein dann eine Lesung zu ihrem Buch „So geht Glück – Schulfach für ein ganzes Leben“. Diese Lesung war ein Dankeschön für die ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen der Schule.

Rektor Jochen Müller begrüßte die Anwesenden und bedankte sich für ihre Mitarbeit am Gymnasium. Der Abend glänzte durch die Erzählungen über Fabrice, einen angeschlagenen sechzehnjährigen Schüler in der Eliteschule. Dieser soll aus der Überholspur-Klasse geworfen werden. Seine Lehrerin Alexandra Siepmann beschließt ihm zu helfen und für ihn zu kämpfen. Sie entwickelt den Förderunterricht „Schulfach Glück“.

Die Lesung von Frau Lahnstein war ein voller Erfolg! Alle ehrenamtlichen Mitarbeiter waren sehr begeistert. Der Abschluss von Petra Lahnsteins Lesereise machte am Mittwoch eine Schülerlesung für die 8ten Klassen. Hier las Frau Lahnstein aus ihrem Buch „Hauptsache Tanzen“ sowie „So geht Glück“. Die stille in der Aula zeigte, wie aufmerksam die Schüler und Schülerinnen den Geschichten zuhörten. Ein großes Dankeschön an Autorin Petra Lahnstein!