Literatur im Fenster startet mit neuem Programm

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Verein „Literatur im Fenster“ in Isny hat wieder ein umfangreiches Programm aufgelegt: Angeboten werden Kurse in Literatur, das „Philosophische Nachtcafé“ sowie ein Nachhaltigkeitsabend, neu im Programm sind eine Veranstaltungsreihe zur Politischen Geschichte sowie die „Isnyer Friedensgespräche“.

Start ist am Donnerstag, 22.September, um 18.30 Uhr mit einem Literaturseminar von Dagmar Eger-Offel, besprochen wird an vier Terminen das Buch „Und Nietzsche weinte“ von Irvin Yalom. Anschließend, ab 10. November, diskutiert Luise Schneider an sechs Donnerstagvormittagen Iwan Turgenjews Roman „Väter und Söhne“.

Im Rahmen der „Fairen Wochen“ in Isny referiert Dagmar Eger-Offel am Montag, 26. September, um 19 Uhr in einem weiteren Abend zur Nachhaltigkeit über Arbeitsbedingungen und Umweltauswirkungen in der Textilindustrie: „Fair steht dir - fair handeln für Menschenrechte weltweit“.

Das „Philosophische Nachtcafé“ findet wie immer am ersten Dienstag im Monat statt, Beginn ist der 4. Oktober um 19 Uhr, Themen der Abende sind „Umwertung aller Werte“, „Transhumanismus“ sowie „Das Verbindende und das Trennende“, Referenten sind Dagmar Eger-Offel, Georg Häring und Peter Riedel.

Neu im Programm ist eine Veranstaltungsreihe zur deutschen Kolonialgeschichte: „Deutschland und der Westpazifik“, Referent ist Godehard Wulf. Im Seminar wird basales Geschichts- und Kulturwissen vermittelt, es werden aber auch spannende Verbindungslinien in die Gegenwart gezogen. Geplant ist außerdem eine Exkursion zur Südseesammlung in Obergünzburg. Beginn der Reihe ist am Freitag, 14. Oktober, von 18.30 bis 20.30 Uhr, insgesamt fünf Abende.

Ebenfalls neu sind die „Isnyer Friedensgespräche“: Ebba Wulf und Till Bastian diskutieren mit den Teilnehmern unter anderem die Politik der Bundesregierung aus der Perspektive der Friedensbewegung sowie deren Darstellung in den Medien seit Beginn des Ukrainekrieges. Geplant sind fünf Abende, jeweils montags von 19 bis 20.30 Uhr, Beginn ist am 10. Oktober.

Alle Veranstaltungen finden wie immer in der Kornhausgasse 11 statt, Flyer mit dem detaillierten Programm liegen unter anderem in den Buchhandlungen, in der Stadtbücherei und im Bürgerbüro aus. Anmeldung und nähere Informationen bei Luise Schneider, Tel. 07562-1497 oder per Mail an luise.schneider@web.de.