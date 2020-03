Literatur im Fenster startet ins neue Semester

Das laufende Frühjahrs-/Sommersemester 2020 des Vereins „Literatur im Fester“ bietet wieder Kurse aus den Bereichen Literatur, Geschichte, Kunstgeschichte und Politik.

Die Reihe an Donnerstagvormittagen, jeweils von 10.30 bis 11.30 Uhr in der Kornhausgasse 11, setzt sich ab 5. März an sieben Terminen mit einem Seminar zur Literatur nach der Wende zum 20. Jahrhundert fort. Gelesen und diskutiert werden Erzählungen des „baltischen Grafen“ Eduard von Keyserling (Am Südhang, 1911) und Thomas Mann (Mario und der Zauberer, 1929) gelesen und diskutiert. Dozentin ist Luise Schneider.

„Sag doch, was du willst!?“ So betitelt Brigitte Blaschko ihr Seminar, das eine Fortsetzung des vergangenen Semesters zum Thema Grundgesetz bildet, aber natürlich separat besucht werden kann. Dieses Mal steht der Artikel 5 des Grundgesetzes zur Meinungs- und Pressefreiheit im Fokus. Der erste der insgesamt vier Termine ist am 30. April. Am Ende der Donnerstagsreihe betrachtet Inge Gerlach-Grube ab 18. Juni in einer vierteiligen Reihe „Das Politische in der Kunst“.

Unter dem Titel „Die autoritäre Revolte“ nimmt Lothar Heusohn aus Ulm die „Neue Rechte“ in Deutschland an folgenden Freitagen unter die Lupe: 24. April, 8. und 29. Mai sowie 19. Juni, jeweils von 18 bis 20.30 Uhr.