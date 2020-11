Literatur für Kids in Isny erlebbar machen

Literatur in unzähligen Facetten – das boten in den vergangenen Wochen nicht nur die Landesliteraturtage in Isny, Leutkirch und Wangen, sondern auch die eigens dafür angesetzte Projektwoche der Grundschule am Rain. Diese fand laut Pressebericht trotz der verschärften Corona-Maßnahmen. Ob lesen, erzählen, schreiben, illustrieren, basteln oder spielen: Jede Klasse beschäftigte sich intensiv mit einem Buch oder einer Erzählung.

In Klasse 2b drehte sich beispielsweise alles um „Elmar, den bunten Elefanten“ von David McKee: Die Kinder stellten verschiedene Arbeitsblätter zu einem eigenen Elmar-Buch zusammen. Aus Toilettenpapierrollen entstand ein Stifte-Butler in Elefantenform, eine Stofftasche wurde mit dem bunten Elmar bedruckt.

Die Klasse 2d lernte Frederick und seine Mäusefamilie kennen. Die Schüler erweckten das bekannte Kinderbuch von Leo Lionni mittels einem bildgestützten Erzähltheater zum Leben, gestalteten in Gruppenarbeit Plakate und stempelten sich den kleinen Mäusefreund als Erinnerung ebenfalls auf eine Baumwolltasche.

Bereits seit Jahren begleitet die Schulsozialarbeit die ersten Klassen mit einem Erzähltheater in drei Teilen. Im Mittelpunkt steht eine ganz besondere Figur: Prinz Edmont, der sich in einem Schloss, in dem alle abgeschafft sind, begibt sich auf die Suche nach Essen. Die Kinder erfuhren viel über den Umgang mit eigenen Gefühlen und denen anderer Menschen sowie das Lösen von Problemen. Auch die Schüler der dritten Klasse beschäftigten sich mit Prinz Edmont und gestalteten ihr eigenes Buch mit zahlreichen Bildern.

Theater, Lesungen, Autorenbegegnung

Ein Lesetheater nach dem Taschenbuch „Die kleinen Wilden“ von Jackie Niebisch stand für die Klasse 4d auf dem Programm: Bis zur Aufführung – leider ohne Publikum, dafür aber vor der Kamera – am Ende der Projektwoche übten die Kinder eifrig ihre Rollen, studierten passende Geräusche ein und gestalteten Masken, Kostümen sowie die erforderlichen Requisiten.

Die 4b begab sich auf die Spuren der Gebrüder Grimm: Als Märchenexpertin und -erzählerin war Elfriede Jaschik zu Gast. Beim selbstgebastelten Märchen- und Schattentheater ließen die Kinder die Figuren lebendig werden, ein Erzähltheater (Kamishibai) entführte die Mädchen und Jungen in die Wunderwelt aus 1001 Nacht.

Über den Besuch der Isnyer Autorin und Künstlerin Ute Hertfelder durfte sich die Klasse 3a freuen. Im Gepäck hatte sie nicht nur elf Originalbilder aus ihrem Bilderbuch „Der Kater mit den langen Beinen“, sondern auch ein Buch mit persönlicher Widmung für jedes Kind. Nach der Lesung setzten sich die Drittklässler mit der Geschichte vom gehänselten Kater Mikado auseinander, malten eigene Bilder mit Zuckerkreide und arbeiteten in der Schreibwerkstatt an Parallelgeschichten von vier anderen Bauernhoftieren, die ebenfalls ausgelacht werden.So entstanden aus vielen einzelnen Fotos vier kleine Filme zu den Geschichten.

Zum Anschluss an die schulinternen Projekttage fand am 9. November für die Klassen 3b und 4a noch eine Lesung zu Herburgers „Birne Büchern“ statt. Zu Gast waren Brigitte Blaschko und die Leiterin der Isnyer Museen, Ute Seibold, die die Geschichte „Birne im Museum“ aus dem Buch „Birne brennt durch“ des Isnyer Autors vorlas.

Zusätzliche Infos zur Projektwoche an der Grundschule am Rain bietet der schuleigene Blog unter www.gs-amrain-isny.de/blog. Weitere Rück- und Einblicke zu den Baden-Württembergischen Literaturtagen gibt es auch online unter www.bwlt2020.de