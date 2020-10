Literatur erleben mit allen Sinnen

Für Literatur und Lesen begeistern – das haben sich die Veranstalter der Baden-Württembergischen Literaturtage 2020 auf die Fahne geschrieben: Gemeinsam mit den drei Stadtbibliotheken bieten Isny, Leutkirch und Wangen ein Kinder- und Jugendprogramm zusammengestellt. Teil des umfangreichen Veranstaltungsprogramms sind verschiedene, nicht-öffentliche Schülerlesungen mit erfolgreichen Kinder- und Jugendbuchautoren: Mit dabei sind Henriette Wich („Die drei !!!“), Martina Wildner („Das schaurige Haus“), Bärbel Oftring („Voll eklig“), Thomas Thiemeyer („World Runner – Die Jäger“), Nina Blazon („Ein Baum für Tomti“) sowie eine musikalische Lesung mit Manfred Mai und Martin Lenz.

Der in Isny geborene Autor Günter Herburger war berühmt für seine Birne-Bücher. Im Rahmen des Literaturfestivals erwecken Experten die Abenteuergeschichten rund um die fliegende und sprechende Glühbirne neu zum Leben. Am 19. Oktober um 15 Uhr liest der Isnyer Rafael Ohmayer, vielfach ausgezeichneter Trompeter und Stadtmusikdirektor in Weingarten, aus „Birne im Orchester“.

Auf dem Programm einer Schülerlesung mit Uli Heinfling, Sportlehrer am Isnyer Gymnasium und Trainer Alpin des WSV Isny, steht am 9. November dann „Birne im Gletscher“. Ute Seibold, Museumsleiterin in Isny, präsentiert außerdem eine der vielen Museumsgeschichten von Birne.

„Mit seiner Aktion „Book a look an read my book“ gelingt Starfriseur Danny Beuerbach, was wir uns für das Literaturfestival zum Ziel gesetzt haben: „Er begeistert Kinder fürs Lesen“, erzählt Karin Konrad, Leiterin des Büros für Kultur der Isny Marketing GmbH. „Während er den Haaren einen schicken Schnitt verpasst, vergelten ihm seine kleinen Kunden die neue Frisur mit einer Geschichte. Wer noch nicht lesen kann, spricht mit Danny einfach über die Bücher.“ Im Rahmen seiner Allgäu-Tour zu den Landesliteraturtagen macht er am 22. Oktober in Isny Station, von 14 bis 17 Uhr ist er ausschließlich für Kinder da.

Unter der Leitung von Annette Steybe geht es ebenfalls am Donnerstag, 22. Oktober, 14 bis 15.30 Uhr, zu einer kleinen Herbst-Geschichten-Gedichte-Wanderung ins Schächele. Auf dem literarischen Spaziergang mit allen Sinnen begleiten Gedichte und Geschichten die Kinder von vier bis acht Jahren durch das stadtnahe Naturschutzgebiet und regen zum Erfinden eigener Verse und Erzählungen an. Eltern, Großeltern, Tanten und Onkel sind ebenfalls willkommen. Anmeldungen nimmt das Familienzentrum St. Josef unter Telefon 07562 / 3004 bis 19. Oktober entgegen. Starke Nerven sind dagegen am 29. Oktober, 16.30 bis 18 Uhr, gefragt. Dann erzählt Annette Steybe Kindern von fünf bis acht Jahren Gruselgeschichten am Lagerfeuer. Zur Stärkung gibt’s Stockbrot. Anmeldungen sind bis zum 26. Oktober beim Familienzentrum möglich. Zu den Landesliteraturtagen ist auch die Lesekiste der Württembergischen Landesbühne Esslingen für Kinder ab vier Jahren in den Allgäu-Städten zu Gast. Am 28. Oktober, 15 Uhr, lassen die beiden Schauspieler Paulina Pawlik und Steffen Lehmitz die Geschichte „In jedem Wald ist eine Maus, die Geige spielt“ von Gina Ruck-Pauquèt in Isny lebendig werden und fördern so auf spielerische Art die Lust am Lesen.

In den Herbstferien kommen die Buchkinder Kempten mit ihrer Schreib- und Druckwerkstatt für einen fünftägigen Workshop ins Isnyer Paul-Fagius-Haus. Von 27. bis 31. Oktober haben Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren dabei die Möglichkeit, eine eigene Geschichte zu erfinden, sie mit Hilfe von Linolschnitt und großen Druckpressen zu illustrieren sowie Bilder und Text zu einem eigenen Buch zusammenzufügen. Die Präsentation der Workshopergebnisse findet im Rahmen der Eröffnung der neuen Stadtbücherei statt, am 31. Oktober, 15 Uhr. In der Gotischen Halle kann dann auch die Buchdruckwerkstatt bewundert werden. Anmeldungen für den Workshop sind bis 19. Oktober per E-Mail an kultur@isny-tourismus.de oder Telefon 07562 / 9756350 möglich.