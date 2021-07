Der 21-jährige Fahrer eines Lieferwagens hat am Mittwoch gegen 14 Uhr einen Schaden von insgesamt etwa 10 000 Euro verursacht. Das berichtet die Polizei. Demnach hatte er mit seinem Fahrzeug ein parkendes Auto in der Wilhelm-Nagel-Straße gestreift, als er in eine Zufahrtsstraße einbog. An dem Auto entstand etwa 8000 Euro, am Lieferwagen etwa 2000 Euro Schaden.