Letzte Proben für Musiktheater von Hauser in Isny laufen

Die Vorbereitungen für die Musikcollage „Blühende Bäume am Osthang“, ein Musiktheater, komponiert von Hans-Christian Hauser, laufen auf Hochtouren, wie das Stadtmarketing Isny mitteilt. Denn die Konzerte stehen am Donnerstag, 24. Juni und Freitag, 25. Juni, jeweils um 19 Uhr, im großen Saal des Kurhauses am Park in Isny an.

Die Besonderheit des Ensembles für „Blühende Bäume am Osthang“ ist laut Mitteilung, dass es sich aus Laien und Profis zusammensetzt. Neben drei erfahrenen Opernsängern sowie zehn Instrumentalisten von verschiedenen Musikhochschulen und professionellen Musikern aus Oberschwaben, wird das Team ergänzt durch sechs Schülerinnen und Schüler, die das Schauspiel übernehmen. In 40 kleinen pantomimischen Szenen nehmen sie die farbenreiche Musik Hausers mit Schwung und beweglicher Ausdruckskraft auf und geben ihnen eine kreative Ausdrucksform, heißt es in der Mitteilung weiter.

Programmatisch greift das Musiktheater elf Gedichte des oberschwäbischen Malers Sepp Mahler und 26 chinesische Gedichte auf. In Form von instrumentalen Programmmusik-Miniaturen und Rezitationen durch die drei Sängerinnen und Sänger Elsa Kodeda, Serguei Afonin und Martin Höhler entstehe eine einzigartige Collage.

Das Projekt wird vom Impulsprogramm „Kunst trotz Abstand“ des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg gefördert, darüber hinaus wird es unterstützt durch die Kreissparkasse Ravensburg und vom Landkreis Ravensburg.