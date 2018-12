Lesespaß im Westentaschenformat

Noch vor den Feiertagen erweitert die Isnyer Stadtbücherei ihren Service bei der digitalen Ausleihe: Dieses Angebot, das sie seit vier Jahren über den interkommunalen Verbund „Onleihe Bodensee-Oberschwaben“ auf die Beine stellt, wird im Jahr 2018 Wachstumsraten von zehn bis 20 Prozent bei der Ausleihe erreichen, heißt es in einer Pressemitteilung der Bücherei.

Gewachsen sei auch das Medien-Angebot, weshalb es den Verbundbibliotheken möglich geworden ist, die Zahl der gleichzeitig erlaubten Ausleihen von acht auf 20 Medien zu erhöhen. Im Verbund gibt es immer mehr Medien, weil alle Bibliotheken mehr Etat dafür aufgebracht haben. Was aber nicht bedeutet, dass an den gedruckten Büchern, DVDs, Spielen oder Zeitschriften vor Ort gespart wird. „Das digitale Angebot geht nicht zu Lasten der konventionellen Auswahl in der Bibliothek. Stattdessen erweitert es die Auswahl um solche Titel, die wir uns ohne den Verbund gar nicht leisten könnten“, wird Büchereileiterin Anette Schmid in dem Pressetext zitiert.