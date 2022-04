Lesen ist ein grenzenloses Abenteuer

Das Frühjahr steht in Isny wieder ganz im Zeichen der Literatur: vom 24. April bis 8. Mai finden die Isnyer Literaturtage statt. Ein umfangreiches Kinderprogramm entführt schon die ganz Kleinen in die Welten zwischen den Buchdeckeln. Tickets gibt es im Vorverkauf.

Ob selbst aktiv werden oder nur zuhören und genießen, für Kinder und Jugendliche ist ein spannendes Literaturtagprogramm geplant, kündigt das Kulturforum Isny an. Sowohl in Bildungseinrichtungen als auch darüber hinaus, können Literaturfans auf ihre Kosten kommen: Die KIEZ (Familienzentrum St. Josef) bietet am 27. April, um 17.30 Uhr „Zwergengeschichten am Lagerfeuer“ an. Anmeldungen sind bis 25. April möglich.

Goethe, Lessing, Sophokles – kaum jemand kommt in der Schulzeit an ihnen vorbei. Der Erstkontakt mit diesen literarischen Oldtimern endet leider oft im Totalschaden. Michael Sommer schafft hier Abhilfe: „Sommers Weltliteratur to go“ eröffnet am 28. April, um 19 Uhr, im Neuen Ringtheater Isny seine Servicewerkstatt. Gemeinsam mit seinem Playmobil-Ensemble präsentiert Michael Sommer – in einer exklusiven Auswahl für Isny – die Highlights der Kurzfassungen aus seinem YouTube-Kanal und testet Fahrspaß und Sicherheit der wichtigsten Klassiker.

Beim Literaturtage-Kinder-Spezial von filmreif „Die Olchis – Willkommen in Schmuddelfing“ am 30. April um 15 Uhr im Neuen Ringtheater Isny, werden die müllliebenden, grünen Wesen auf der Leinwand lebendig. Das Familienkinoerlebnis basiert auf den Büchern von Erhard Dietl.

Das Kinderfigurentheater „So weit oben“ am 2. Mai um 15 Uhr in der Stadtbücherei, bringt Kinder ab drei Jahren die Geschichte um Bär, Schwein, Hund, Hase und Frosch – die so gerne Kuchen essen würden - nach dem Bilderbuch von Susanne Straßer näher. Gemeinsam mit Ton eine Geschichte lebendig werden lassen, das bietet „Wir erfinden eine Geschichte“ des KIEZ, am 5. Mai um 14 Uhr im Gemeindehaus St. Michael an. Anmeldungen sind bis 2. Mai möglich. In der Stadtbücherei Isny heißt es am 6. Mai, um 14.30 Uhr: „Türen auf für Bilderbuchgeschichten“. Bei einer Kamishibai-Lesung mit Regina Katein wird die Geschichte „Der schaurige Schusch“ von Charlotte Habersack und Sabine Büchner gelesen und musikalisch untermalt.

Auch über die Literaturtage hinaus bietet das KIEZ eine Veranstaltungsreihe unter dem Titel „Entspannte Eltern – entspannte Kinder“ am 17., 24. und 31. Mai jeweils um 14.30 Uhr an.