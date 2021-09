Les Brünettes präsentieren ihr neues Programm „4“

The female way of a cappella: Am Freitag, 22. Oktober, bringen Les Brünettes bei einem Konzert um 19.30 Uhr den Groove in den Adlersaal in Isny. Tickets gibt es ab Anfang Oktober in der Isny Info sowie bei Reservix.de.

Les Brünettes, das sind Juliette Brousset, Stephanie Neigel, Julia Pellegrini und Lisa Herbolzheimer: Vier gleichberechtigte Künstlerinnen, Sängerinnen, Songwriterinnen und Macherinnen. Vier Solostimmen, die wunderbar gemeinsam funktionieren.

In eigenen Songs verarbeiten sie, was in ihrem Jetzt passiert: Es geht um Liebe – zum eigenen Kind, zum Geliebten oder um die verlorene Liebe zu sich selbst. Die Künstlerinnen fragen aber auch nach der Bedeutung von Freiheit. Faszinierend ist ohne Frage, dass sich diese jungen und selbstbewussten Frauen auf ihren ganz eigenen Weg gemacht haben, denn das Ganze beeindruckt ohne Instrumente.