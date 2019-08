Lernen mit Kopf, Herz und Händen

Der früher selbstverständliche Kontakt zwischen Landwirtschaft und Bevölkerung geht immer mehr verloren. Mit ihm verschwindet das Wissen der Verbraucher über die Herkunft und Verarbeitung von Lebensmitteln. Diese Tatsache war der Grund, dass sich das junge Landwirtsehepaar Silvia und Christian Hodrus dem Projekt „Lernort Bauernhof“ in Baden-Württemberg angeschlossen hat. Voraussetzung für die Zertifizierung war die Eignung des Betriebes selbst und vor allem auch die erfolgreiche Teilnahme an den Fortbildungsangeboten rund um Pädagogik und Methodik außerschulischen Lernens in ihrem Betrieb.

Regina Steinhauser und Ann-Kathrin Behr von der „Zentralen Koordinierungsstelle Lernort Bauernhof in Baden Württemberg“, Standort Bad Waldsee, übergab im Rahmen des Allgäu-Tages in einem feierlichen Akt dem Ehepaar Hodrus die Zertifizierungstafel „Lernort Bauernhof.“ Steinhauser sagte in ihrem Grußwort unter anderem: „Das Ziel ist, Kindern, Familien, Kindergartengruppen und Schulgruppen Primärerfahrungen in der Landwirtschaft und die Wertschöpfungskette von Lebensmitteln kennenzulernen mit Kopf, Herz und Händen.“ In Baden- Württemberg würden sich inzwischen bereits rund 550 Bauernhof-Betriebe beteiligen die rund

30 000 Kindern und Jugendlichen pro Jahr erreichen. Kollegin Behr ergänzte, dass die Hodrus-Hofanlage auf Eignung geprüft wurde, dass die Fortbildungslehrgänge besucht wurden und dass der HodrusHof ab sofort einen regionalen Ansprechpartner im Rücken weiß. Das Hofschild „Lernort Bauerhof“ solle als sichtbares Zeichen im Eingangsbereich des Bauernhofes angebracht werden.

Tags darauf ist bereits eine Kindergruppe vom Bromerhof/Isnerberg und eine Gästefamilie aus Fürth zu einem 90 minütigen kindgemäßen Lerngang auf dem HodrusHof eingetroffen. Silvia Hodrus führte die Gruppe von Station zu Station durchs Hofgelände. Überall gab's Fragen und Antworten, durften die Kinder Tiere streicheln oder sogar mit Hand anlegen. Schafe und

Alpakas, Kälber füttern, Neugeborenes streicheln, die Mächtigkeit des Bullen bestaunen, Melkstand besichtigen, Milchkühe füttern und auch die Schwangeren in einem extra Bereich.

Fragen, Fragen Fragen: Wie viel Wasser trinkt eine Kuh? Wie viel Heu und Silage frisst sie? Erst wenn Silvia Hodrus mit den Kindern Silage und Heu auf einen Haufen zusammenträgt, können sich Kinder die Menge vorstellen. Und 80 Liter Wasser für eine Kuh am Tag wird für Kinder verstehbar mit acht gefüllten Eimern. Weiter ging's ins Stadel wo Maschinen, Traktoren und Wagen untergebracht sind, außerdem in die Milchkühlkammer und zur Pasteurisierungsanlage. Zum Abschluss bekam jedes Kind ein Stall-Diplom, das die Teilnahme bestätigt.