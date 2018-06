Lektionen aus Leutkirch

Wie sie so dasitzen, direkt unter dem Dach des Leutkircher Bürgerbahnhofs, könnte man sie glatt für eine zu alt geratene Schulklasse halten. Eine brave Schulklasse. Die 40 Unternehmer aus Isny hören gespannt zu, auch wenn es Frontalunterricht gibt. Und zwar ausgerechnet durch einen Leutkircher. Christian Skrodzki erzählt im Dachgeschoss des Bürgerbahnhofs, wie das Projekt ein Erfolg wurde. „Es ging nur durch die Gemeinschaft“, sagt er, und seine Zuhörer nicken. Gemeinschaft? Bürgerbeteiligung? War da nicht auch in Isny was?

Isny kann von Leutkirch bei der Bürgerbeteiligung noch was lernen. Unter anderem deshalb macht der Unternehmerstammtisch hier Station. Während das neue Stadttor in Isny bei der Abstimmung krachend durchfiel, läuft das Vorzeigeprojekt Bürgerbahnhof wie geschnitten Brot. Die Gaststätte im Erdgeschoss ist schon mittags gut gefüllt, abends sowieso. Ein Fahrradhotel in alten Eisenbahnwaggons ist in Planung. Und die Büroräume im ersten Stock haben sich zwar ein wenig schwerer vermieten lassen als gedacht, sind aber auch schon weg.

In einem der Büros steht Rüdiger Walzer. Der Optik-Unternehmer und Chef von Isny aktiv blickt sich interessiert um. Dass er heute auch da sei, um sich abzuschauen, wie Bürgerbeteiligung funktioniert, verneint er zwar zuerst. „Aber wir sind schon ein bisschen neidisch“, gibt er dann doch noch zu. Walzer war immer für das Stadttor. „Es gibt viele Gründe, warum es nicht geklappt hat, vielleicht war es auch der Starkult um den Architekten“, sagt er und klingt wie ein Fußballer, der nach einem verlorenen Spiel erklären muss, warum seine Mannschaft die Führung doch noch verspielt hat. Schließlich sagt er: „Der Christian war enorm wichtig.“

Der Christian. Ihn kennt in Leutkirch jeder – aber auch immer mehr Leute in Isny. Jetzt schaltet er nach seinem Vortrag Mikrofon und Mischpult aus. Wie das mit dem Bahnhof lief, wollten die Isnyer von ihm wissen, und wie es mit Unterstützung der Bevölkerung lief.

Denn sie sind gebrannte Kinder. „Es waren schon auch viel Arbeit und Glück dabei“, sagt er und wiegelt ab: „Mit Zumthor kann man das nicht vergleichen.“ Nur, um das kurze Zeit später doch zu tun. „Zumthor bekam ja, aus meiner Außenperspektive gesehen, am Anfang wenig Widerspruch in Isny. Wir dagegen hatten gleich mit Widerständen zu kämpfen und mussten aus der Notwendigkeit heraus transparent sein.“ Für Ruth Küster-Beilharz kam die Abstimmung viel zu früh. „Wir hätten mehr Zeit gebraucht, aber die Gegner wollten so schnell wie möglich abstimmen“, sagt die Projektkoordinatorin des neuen Stadttors. „Die Engagierten waren immer dafür, aber die Masse anscheinend nicht.“ Diese Masse haben sie in Leutkirch durch Projektbotschafter ins Boot geholt, die immer wieder Vorurteile direkt an der Graswurzel ausgeräumt haben. Ähnliches gelang beim Stadttor offenbar nicht.

Sticheleien sind gang und gäbe

Die üblichen Sticheleien zwischen Isny und Leutkirch ziehen sich wie ein roter Faden durch den Abend. „Das schönste an Leutkirch ist die Straße nach Isny“, hatte Jakob Immler zu Beginn des Abends gefrotzelt. Sein Bruder Karl will vielleicht in Isny die Appretur sanieren und in ein Künstlerviertel verwandeln. Dagegen gibt es ebenfalls Widerstand, wenn auch bisher „nur“ aus bestimmten Gemeinderatsfraktionen und noch nicht massiv aus der Bevölkerung.

Doch man ist gewarnt. Und wenn die Isnyer Unternehmer an diesem Abend noch mit Christian Skrodzki in der Bahnhofsgaststätte gemeinsam zu Abend essen, dann dürften sie das nicht nur zum belanglosen Small Talk nutzen. Denn vom Bürgerbahnhof können sie in Isny tatsächlich noch was lernen.