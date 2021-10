Leiterin der Isnyer Stadtkasse geht in den Ruhestand

Die langjährige Leiterin der Isnyer Stadtkasse, Rita Rist, ist in den Ruhestand verabschiedet worden. 27 Jahre war sie in der Kämmerei beschäftigt. Das teilt die Stadtverwaltung Isny mit.

„Sie waren unsere Bank, im positiven und verlässlichen Sinne“, bescheinigt Bürgermeister Rainer Magenreuter. „Sie genossen immer das 120-prozentige Vertrauen Ihrer Vorgesetzten.“ Die Zahl der Buchungen und die Summen, die sie in ihrer Amtszeit bearbeitet habe, seien gewaltig. Mit ihr verliere das Rathaus eine sehr angenehme Kollegin.

Rita Rist hat ihre Dienstzeit bei der Stadt Isny 1978 in der Ortsverwaltung Rohrdorf begonnen. Nachdem sie vorübergehend in der Hauptverwaltung tätig gewesen war, wechselte sie 1994 in die Kämmerei. Dort habe sie einige, meist nicht einfache Umstellungen mitgemacht, erinnerte sich Rita Rist. Die letzte umfangreiche und fordernde sei die von Kameralistik auf Doppik gewesen.

Stadtkämmerer Werner Sing lobte, dass Frau Rist immer angepackt habe. „Ihnen war nichts zu viel, Sie haben immer alles rechtzeitig fertiggestellt.“ Sehr oft habe bei ihr im Büro abends noch lange das Licht gebrannt. Ihre Gewissenhaftigkeit sei gepaart gewesen mit großem Wissen. „Sie waren eine wertvolle Mitarbeiterin für mich.“ Sing erwähnte außerdem ihr großes ehrenamtliches Engagement, wie beispielsweise im DRK-Kreisverband.

Gudrun Albrecht sagte im Namen des Personalrats Danke. Sie habe Rita Rist als eine Frau kennengelernt, die ihr Metier versteht.