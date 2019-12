Leichtathleten feiern Jahresabschluss

„So viele Anwesende waren wir glaub noch nie“, eröffnete Leichtathletiktrainerin Ute Ehling die Ehrung der Teilnehmer des Sportabzeichens. Der kleine Abschnitt der Rainsporthalle füllte sich mit zahlreichen Kindern, Eltern und Erwachsenen, die zur Ehrung des Sportabzeichens 2019 erschienen sind.

Gleichzeitig nahm Abteilungsleiterin Monika Mandl die Veranstaltung am Donnerstagabend zum Anlass, einen Jahresrückblick zu geben und sich bei der gesamten Trainermannschaft zu bedanken. Der 15-minütige Film, den Achim Hertfelder aus den gesammelten Fotos zusammenstellte, gab einen sehr guten Einblick über die Wettkämpfe und Veranstaltungen, die die Leichtathletikabteilung des TV Isny das ganze Jahr über besuchte. Und insbesondere bei den Kindern sorgte so manches Foto für ein Lachen.

Von den 87 Sportabzeichenabnehmern konnten 77 Kinder, Jugendliche und Erwachsene ihre Urkunde persönlich in Empfang nehmen. An zwei Tagen im Juli und September wurde im Rainstadion gerannt, gesprungen und bei strahlendem Sonnenschein geschwitzt um das begehrte Gold-, Silber- oder Bronzeabzeichen zu holen.

58 Kinder, davon 40 Mädchen, und 29 Erwachsene erreichten das Abzeichen. Davon waren 65 Gold-, 18 Silber und 3 Bronzeabzeichen.

Zu den jüngsten Teilnehmer zählten einige sechsjährige Jungen und Mädchen. Was ein Beweis ist für die hervorragende Nachwuchsarbeit der Leichtathletikabteilung des TV Isny. Als ältester Teilnehmer hat Georg Börner mit seinen 79 Jahren bereits 18 Mal das Sportabzeichen in Empfang genommen. Älteste Teilnehmerin und mit 41 Teilnahmen die Rekordhalterin ist die 76jährige Ute Herzog. Absoluter Rekordteilnehmer und allein in ganz Oberschwaben ist Dieter Rotzler mit insgesamt 62 Abzeichen. Mit seiner Tochter, der Trainerin Heike Monzillo und deren Kindern absolvieren sie schon seit Jahren das Familienabzeichen. In die Familienwertung fließen Familien ein, die mit mindestens drei Teilnehmern aus mindestens zwei Generationen mitmachen. Hier waren es in diesem Jahr acht Familien, die mit einer speziellen Urkunde geehrt wurden.

„Es ist einfach nur toll, zu sehen, wie regelmäßig so viele treue Teilnehmer ihr Bestes geben und aber auch immer wieder neue Sportler hinzustoßen“, sagte Monika Mandl sichtlich erfreut.