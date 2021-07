Leben ist Vielfalt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bereits im Herbst 2020 wurden auf dem Grünstreifen zwischen dem Haus 76 und der Lohbauersiedlung 3 lange Blumenstreifen angesät, die jetzt zum Sommerbeginn zu erster Blüte heranreifen. Im Rahmen des Projekts „Biodiversitätsfördernde Firmengelände“ wurde mit fachlicher Beratung und Unterstützung der Bodensee Stiftung ein erster Schritt in diese zukunftsfördernde Richtung getan.

Biodiversität bedeutet biologische Vielfalt und stellt eine der wichtigsten Grundlagen unseres Lebens dar. Das beginnt mit einer Fülle von heimischen Pflanzen, die für viele unserer Insekten als Lebensgrundlage dienen. Zunehmend werden Flächen versiegelt (Straßen, Industriegebiete, …) und damit die Bedingungen für unsere Insekten eingeschränkt. „Hier setzt das angesprochene Projekt an, um gerade in Firmenflächen bisher grüne Wiesen in blühende Landschaften für unsere Artenvielfalt zu verwandeln“, spricht sich Projektmanagerin Daniela Dietsche von der Bodensee Stiftung aus.

Bei einem Vor-Ort-Termin im Stephanuswerk stellte sie noch weitere Flächen auf dem Einrichtungsgelände vor, die hierfür ebenfalls sehr geeignet sind. „Damit stoßen Sie bei uns offene Türen weiter auf“, freut sich Direktor Rolf Jehle. „Das Stephanuswerk ist durch diese fachliche Beratung zur Einschätzung gelangt, das Mögliche zu tun und wir werden die Erweiterung unserer Biodiversitätsflächen schnell vorantreiben“, so Rolf Jehle weiter.

Man kann schon jetzt die Blumenstreifen deutlich erkennen, diese werden sich aber im Laufe der folgenden Jahre noch deutlicher und fülliger präsentieren. Und so hoffentlich einen bleibenden Lebensraum für unsere Insekten und Vögel schaffen.