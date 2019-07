Laufenten am Weidachweg gestohlen

Vier Laufenten verschwanden in der Nacht von Donnerstag zu Freitag aus einem Gartenhaus auf dem Gelände des Kleintierzuchtvereins am Weidachweg. Da die sonstigen in dem Gartenhaus gehaltenen Kleintiere unberührt waren, geht die Polizei laut Mitteilung von einem gezielten Diebstahl aus. Der Zugriff eines Wildtieres auf die Laufenten kann ausgeschlossen werden.

Hinweise auf den Diebstahl der Tiere oder den Verbleib der Laufenten erbittet der Polizeiposten Isny, Telefon 07562 / 976550.