Lastwagenfahrer ohne Führerschein erwischt

Bei einer gemeinsamen Kontrolle des gewerblichen Güter- und Personenverkehrs an der Bundesstraße 12 in Großholzleute bei Isny am Mittwoch durch Verkehrspolizei, Lebensmittelkontrolle, Landratsamt und Zoll wurden insgesamt drei Straftaten und 23 Ordnungswidrigkeiten festgestellt.

Insgesamt seien zwischen 9 und 14 Uhr 60 Fahrzeuge kontrolliert worden, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Dabei wurden drei Straftaten festgestellt. In einem Fall hatte ein Lkw-Fahrer verbotenerweise eine zweite Fahrerkarte benutzt, ein anderer Lkw-Fahrer hatte keinen Führerschein und bei einem Weiteren wurde eine geringe Menge Drogen aufgefunden.

Bei den restlichen 23 Verstößen handelte es sich um Ordnungswidrigkeiten, insbesondere im Bereich der Ladungssicherheit (10 Fälle), des Gefahrgutrechts (4), der Sozialvorschriften (4), der Überladung sowie um technische Mängel und um einen abfallrechtlichen Verstoß.

Da ein Sattelzug ungeeignet für den Transport seiner Ladung war, wurde dessen Weiterfahrt untersagt. Mehrere mögliche arbeitsrechtliche Verstöße müssen von den Beamten des Zolls noch näher geprüft werden.

Die Lebensmittelkontrolleure bezeichneten die in den Kühlfahrzeugen vorgefundenen hygienischen und lebensmittelrechtlichen Bedingungen insgesamt als zufriedenstellend, lediglich ein Fahrzeug musste wegen mangelnder Hygiene beanstandet werden.