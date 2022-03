Lastwagen bringt Hilfsgüter in die Ukraine

Durch die engen Beziehungen ihrer Werke in Polen und der Ukraine organisierte die Isnyer Firma Gardinia bereits einen erfolgreichen Hilfsgütertransport, gesammelt aus den Spenden der Gardinia-Mitarbeiter. Am Freitag, 11. März, soll der nächste Lastwagen Richtung Ukraine starten, dafür werden Hilfsgüter gesammelt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Gebraucht werden vor Ort im Moment nur Dinge, die für die Menschen in der Ukraine oberste Priorität haben – aktuell keinerlei Kleidung. Durch den engen Kontakt mit der Ukraine konnte zielgerichtet abgestimmt werden, was die geflüchteten und vor Ort bleibenden Menschen der Ukraine dringend benötigen. Somit kommen diese Güter dort an, wo Hilfe am nötigsten ist.

Gesammelt werden im Moment nur Güter wie: haltbare Lebensmittel (Konservendosen, Tütensuppen, Kartoffelbreipulver, Süßigkeiten, Instand-Kaffee), Dinge für Kinder (Babynahrung, Windeln, Milchpulver, Früchtepüree in Plastikverpackung, gut erhaltenes Spielzeug, Hustensaft), Dinge für den täglichen Gebrauch (Hygieneartikel, Zahnpasta, Duschgel, Damenhygieneartikel, Desinfektionsmittel, sterile Handschuhe) sowie sonstige Dinge wie Verbandsmaterial, Batterien, Taschen-/Stirnlampen, Wasserkocher, elektrische Heizgeräte, Thermoskannen, Schlafsäcke, (Thermo-) Decken und nicht verschreibungspflichtige Medikamente.Sonstige Gegenstände und insbesondere Kleidung haben aus aktueller Sicht keinerlei Priorität, so die Organisatoren.

Die gesammelten Hilfsgüter sollten unsortiert zu folgenden Zeiten an der Pforte der Firma Gardinia abgegeben werden, das Sortieren übernehmen die Mitarbeiter vor Ort: Dienstag, 8. März, Mittwoch, 9. März oder Donnerstag, 10 März, jeweils von 15 bis 17 Uhr am Nordring, Einfahrt Gardinia, direkt gegenüber des TÜVs. Außerhalb dieser Zeit ist keine Annahme von Hilfsgütern möglich.