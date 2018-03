Lara Meroth sprintet in die Punkte

Lara Meroth vom WSV Isny ist beim 3. Deutschen Schülercup nochmal in die Pokalpunkte gesprintet. In der Gesamtwertung landete Marie Schwegler auf Rang 17, Lara Meroth auf Platz 27.

Der 3. Deutsche Schülercup fand am Notschrei statt. Hierbei ging es mit dem Techniksprint in der freien Technik los, bei dem Lara Meroth 19. in der Klasse U14 wurde und so abermals Pokalpunkte holte. Im Massenstart in der klassischen Technik wurde Lara Meroth 36. nach sechs Kilometern. In der Gesamtwertung wurde sie 27. und sammelte dabei bei allen drei Deutschen Schülercups Punkte. Marie Schwegler belegte in der Gesamtwertung Platz 17. Für die Klasse U13, in der Marie Schwegler startet, wurde nur ein Deutscher Schülercup im Februar veranstaltet.